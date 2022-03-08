Sinovac - детям. Китай разрешил экстренное вакцинирование детей

Вакцина китайского производителя Sinovac допущена к экстренному вакцинированию детей от трех лет.
Об этом представитель Sinovac сообщил AFP.
"В последние дни вакцина Sinovac была одобрена для экстренного использования у детей от 3 до 17 лет", - сказал он.
При этом, представитель компании не уточнил, когда дети смогут начать получать прививки.
Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердил, была ли она одобрена для использования.
"В последние дни вакцина Sinovac была одобрена для экстренного использования у детей от 3 до 17 лет", - сказал он.
При этом, представитель компании не уточнил, когда дети смогут начать получать прививки.
Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердил, была ли она одобрена для использования.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии