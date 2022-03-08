Sinovac - детям. Китай разрешил экстренное вакцинирование детей

13:20 08 Июнь Киев, Украина

Вакцина китайского производителя Sinovac допущена к экстренному вакцинированию детей от трех лет.

Об этом представитель Sinovac сообщил AFP.



"В последние дни вакцина Sinovac была одобрена для экстренного использования у детей от 3 до 17 лет", - сказал он.



При этом, представитель компании не уточнил, когда дети смогут начать получать прививки.



Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердил, была ли она одобрена для использования.