7 млн человек заразились коронавирусом в мире

08:49 08 июня Киев, Украина

В мире уже более 7 млн случаев COVID-19 . Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составляет 7 091 666 человек.



Более 2 млн зарегистрированных случаев в США – там, по состоянию на 8 июня, умерло 112 469 человек. На втором месте Бразилия – 691 962 случая. Кроме того, за сутки умерли 813 жителей страны, а общее число умерших превышает 37 тыс. человек.

Третья по количеству случаев заболевания – Россия – 467 673 человека, из них – 5 859 умерли.