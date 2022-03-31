5 областей стали лидерами по заболевшим COVID-19 за минувшие сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировано новых 377 случаев заболевания COVID-19. Согласно предварительной статистике, это почти в 2 раза меньше, чем по данным за 2 июля. Также, Министерство здравоохранения Украины заявляет, что официально выздоровевших – 526 человека.
Среди заболевших – 11 детей и пятеро медиков. Госпитализированы 460 человек (сутками ранее – 420), 10 пациентов умерли (сутками ранее – 36).
Официально за 3 июля сделаны 27 979 тестов на коронавирус (43 004 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 14 229, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 3356, экспресс-тестов на антиген – 10 405.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 237 553 заболевших COVID-19, из них 2 171 182 – выздоровели, 52 470 человек умерли. Проведено более 10,9 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 126 заболевших за сутки;
Одесская – 49;
Киевская – 31;
Запорожская – 26;
Днепропетровская – 20;
Николаевская – 17;
Сумская – 15;
Львовская – 12;
Тернопольская – 12;
Харьковская – 11;
Херсонская – 11;
Ивано-Франковская – 6;
Волынская – 5;
Житомирская – 5;
Хмельницкая – 5;
Черкасская – 5;
Черновицкая – 4;
Винницкая – 3;
Донецкая – 3;
Кировоградская – 3;
Полтавская – 3;
Черниговская – 3;
Луганская – 1;
Ровенская – 1;
Закарпатская – 0.
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