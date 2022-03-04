5270 человек - количество смертей за сутки в мире

09:43 09 Октябрь Киев, Украина

Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные о распространении пандемии коронавируса в мире.



По состоянию на утро 9 октября за сутки в мире от коронавируса умерло 5270 человек.

Всего число заразившихся в мире достигло 36,5 млн, умерло 1 млн 62 тыс. человек, 25,5 млн заболевших выздоровело.



Страны с наибольшим распространением инфекции:



США (7,6 млн заболело, 212,8 тыс. умерло, 3 млн выздоровело);

Индия (6,9 млн заболевших, почти 106,5 тыс. умерших, 5,9 млн выздоровевших);

Бразилия (5 млн заболевших, 149 тыс. умерших. 4,5 млн выздоровевших);

Россия (1,25 млн заболевших, 21,9 тыс. умерших, 998 тыс. выздоровевших);

Колумбия (886,2 тыс. заболевших, 27,2 тыс. умерших, 774 тыс выздоровевших).