5270 человек - количество смертей за сутки в мире

Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные о распространении пандемии коронавируса в мире.
По состоянию на утро 9 октября за сутки в мире от коронавируса умерло 5270 человек.
Всего число заразившихся в мире достигло 36,5 млн, умерло 1 млн 62 тыс. человек, 25,5 млн заболевших выздоровело.
Страны с наибольшим распространением инфекции:
США (7,6 млн заболело, 212,8 тыс. умерло, 3 млн выздоровело);
Индия (6,9 млн заболевших, почти 106,5 тыс. умерших, 5,9 млн выздоровевших);
Бразилия (5 млн заболевших, 149 тыс. умерших. 4,5 млн выздоровевших);
Россия (1,25 млн заболевших, 21,9 тыс. умерших, 998 тыс. выздоровевших);
Колумбия (886,2 тыс. заболевших, 27,2 тыс. умерших, 774 тыс выздоровевших).
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