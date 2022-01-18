3 мая в Украине заметен спад заболеваемости - 2758 инфицированных

10:11 03 Май Киев, Украина

На утро 3 мая в Украине наблюдается заметный спад новых случаев инфицирования. За прошлые сутки зафиксировали  2758 инфицированных, также стало известно о 154 смертях и 5 550 выздоровлениях.
 
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 3 мая.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 085 938 человек, 1 681 815 пациентов выздоровели, летальных случаев — 44 750.

В Украине действует адаптивный карантин. По состоянию на 3 мая в красной зоне находятся семь регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
 
Фото: Коронавирус в Украине 3 мая