3 мая в Украине заметен спад заболеваемости - 2758 инфицированных

На утро 3 мая в Украине наблюдается заметный спад новых случаев инфицирования. За прошлые сутки зафиксировали 2758 инфицированных, также стало известно о 154 смертях и 5 550 выздоровлениях.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 3 мая.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 085 938 человек, 1 681 815 пациентов выздоровели, летальных случаев — 44 750.
В Украине действует адаптивный карантин. По состоянию на 3 мая в красной зоне находятся семь регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 085 938 человек, 1 681 815 пациентов выздоровели, летальных случаев — 44 750.
В Украине действует адаптивный карантин. По состоянию на 3 мая в красной зоне находятся семь регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
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