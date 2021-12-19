255 человек госпитализированы с COVID -19 за сутки

13:41 24 Июль Киев, Украина

В Украине поставлен новый антирекорд. За минувшие сутки с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировано 255 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 24 июля.

Рост количества больных, нуждающихся в госпитализации, в Минздраве назвали тревожным сигналом.

По словам министра, особенно тяжело переносят COVID-19 люди преклонного возраста и лица с сопутствующими заболеваниями. Степанов напомнил, что госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни.

Министр здравоохранения отметил, что для уменьшения риска инфицирования необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Напомним, что суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине снова вырос, в течение четверга в стране диагностировали 972 новых случае COVID-19. по состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине коронавирусом заболели 62 823 человека. За все время эпидемии выздоровели 34 886 человек, 1 571 - умерли. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины. Всего проведено 937 006 тестирований методом ПЦР.

Отметим, что людей, выписавшихся из больниц все же больше, чем госпитализированных. За сутки выписано 886 пациентов.