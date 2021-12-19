255 человек госпитализированы с COVID -19 за сутки

В Украине поставлен новый антирекорд. За минувшие сутки с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировано 255 человек.
Министр здравоохранения отметил, что для уменьшения риска инфицирования необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.
Напомним, что суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине снова вырос, в течение четверга в стране диагностировали 972 новых случае COVID-19. по состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине коронавирусом заболели 62 823 человека. За все время эпидемии выздоровели 34 886 человек, 1 571 - умерли. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины. Всего проведено 937 006 тестирований методом ПЦР.
Отметим, что людей, выписавшихся из больниц все же больше, чем госпитализированных. За сутки выписано 886 пациентов.
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