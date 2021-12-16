215 тыс доз вакцины CoronaVac уже в Украине

20:55 25 Март Киев, Украина

В "Борисполе" приземлился самолет с партией препарата CoronaVac, самолет встречали главный санврач Виктор Ляшко, представители МИД Украины и посольства КНР в Украине.

Доставленная партия состоит из 215 тысяч доз. Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса. Одна доза китайской вакцины обошлась правительству в чуть более 500 грн. Регистрация препарата Минздравом прошла двумя неделями ранее — 10 марта. Всего Украина ожидает поставку 1,915 млн доз CoronaVac.

По словам компании, которая занималась доставкой вакцины в Украину, изначально препарат отправят на склад. После всех необходимых проверок начнутся поставки во все регионы страны. В этой же компании уточнили насчет эффективности данной вакцины. Согласно данным очередного турецкого исследования, эта цифра равна 83,5%.

Кроме этого вакцина CoronaVac — весьма удобна в использовании, ведь один флакон содержит конкретно одну дозу препарата (в отличии от того же CoviShield). Также препарат неприхотлив, способен храниться при температуре +2…+8 градусов по Цельсию.

Вакцинировать препаратом китайского производства изначально планируют украинцев преклонного возраста. Также вакцину смогут получить социальные работники, которые ухаживают за пожилыми людьми — во избежание распространения болезни.