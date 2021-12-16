215 тыс доз вакцины CoronaVac уже в Украине

В "Борисполе" приземлился самолет с партией препарата CoronaVac, самолет встречали главный санврач Виктор Ляшко, представители МИД Украины и посольства КНР в Украине.
Доставленная партия состоит из 215 тысяч доз. Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса. Одна доза китайской вакцины обошлась правительству в чуть более 500 грн. Регистрация препарата Минздравом прошла двумя неделями ранее — 10 марта. Всего Украина ожидает поставку 1,915 млн доз CoronaVac.
Доставленная партия состоит из 215 тысяч доз. Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса. Одна доза китайской вакцины обошлась правительству в чуть более 500 грн. Регистрация препарата Минздравом прошла двумя неделями ранее — 10 марта. Всего Украина ожидает поставку 1,915 млн доз CoronaVac.
По словам компании, которая занималась доставкой вакцины в Украину, изначально препарат отправят на склад. После всех необходимых проверок начнутся поставки во все регионы страны. В этой же компании уточнили насчет эффективности данной вакцины. Согласно данным очередного турецкого исследования, эта цифра равна 83,5%.
Кроме этого вакцина CoronaVac — весьма удобна в использовании, ведь один флакон содержит конкретно одну дозу препарата (в отличии от того же CoviShield). Также препарат неприхотлив, способен храниться при температуре +2…+8 градусов по Цельсию.
Вакцинировать препаратом китайского производства изначально планируют украинцев преклонного возраста. Также вакцину смогут получить социальные работники, которые ухаживают за пожилыми людьми — во избежание распространения болезни.
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