1 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech едет в Украину - она будет в свободном доступе

К концу июля центры вакцинации получат ковид-вакцину производства Pfizer-BioNTech. Доступ к ней не будет ограничен.
Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Также в Украине в пунктах прививок используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.
Те, кто получил первую прививку CoronaVac в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или в пунктах прививок.
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что по данным последних исследований, вакцина CoronaVac продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% -эффективность в предупреждении госпитализации и смерти.
В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio), добавили в Минздраве.
Те, кто получил первую прививку CoronaVac в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или в пунктах прививок.
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что по данным последних исследований, вакцина CoronaVac продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% -эффективность в предупреждении госпитализации и смерти.
В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio), добавили в Минздраве.
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