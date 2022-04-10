1 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech едет в Украину - она будет в свободном доступе

13:06 12 июля Киев, Украина

К концу июля центры вакцинации получат ковид-вакцину производства Pfizer-BioNTech . Доступ к ней не будет ограничен.

Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности", - говорится в сообщении.