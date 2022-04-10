1 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech едет в Украину - она будет в свободном доступе

13:06 12 июля Киев, Украина

К концу июля центры вакцинации получат ковид-вакцину производства Pfizer-BioNTech. Доступ к ней не будет ограничен.
 
Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности", - говорится в сообщении.
Также в Украине в пунктах прививок используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Те, кто получил первую прививку CoronaVac в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или в пунктах прививок.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что по данным последних исследований, вакцина CoronaVac продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% -эффективность в предупреждении госпитализации и смерти.

В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio), добавили в Минздраве.