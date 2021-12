100% эффективность мРНК-вакцин от штамма «Дельта» подтверждается публикацией в научном издании

11:59 19 Ноябрь Киев, Украина

Одним из любимых аргументов «антиваксеров» является утверждение, что вакцины не помогают от COVID-19, а если и помогают, то от штамма «Дельта» - точно не помогают, «потому что шиповидный белок вируса мутировал» и т.д.

Однако такое утверждение, конечно, ошибочно, как, правда, и все остальные «утверждения» и «аргументы» «антиваксеров».

Шиповидный белок «дельта»-варианта действительно испытал некоторые мутации, позволяющие ему легче проникать в наши клетки. Но шиповидный белок, который производится после введения векторных и мРНК вакцин, почти полностью соответствует тому же белку, который есть у штамма «Дельта». Поэтому от штамма Дельта и других мутаций коронавируса защищают как инактивированные, так и векторные и мРНК-вакцины.

Тем более, эффективность именно мРНК-вакцин остается столь же высокой для штамма «Дельта», как и для штамма «Альфа». Согласно результатам британского исследования, опубликованным в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine в августе 2021 г., вакцина Comirnaty/Pfizer имеет эффективность 93,7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом «Альфа», и 88% для штамма «Дельта».

То есть 9 из 10 вакцинированных «Файзером» вообще не почувствуют на себе штамма «Дельта», и только у одного, возможно, появится насморк. В публикации говорится также и о том, что американская вакцина дает 100%-гарантию того, что не будет ни воспаления легких, ни тем более госпитализации.

Недавно Украина получила еще 3 млн доз вакцины «Модерна» (тоже изготовлена по мРНК технологии, а потому столь же эффективна, как и «Файзер»). Поэтому наиболее эффективной и качественной вакцины хватит для всех желающих!

Вакцинируйтесь!