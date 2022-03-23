COVID-19 в Украине: почти 900 новых случаев 

По данным Минздрава, на утро 25 июня в Украине зарегистрировано 876 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 489 человек.
Из заболевших за минувшие сутки детей - 36, медработников - 32.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
За минувшие сутки:
🔹летальных исходов - 53;
🔹выздоровели - 2405 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 19 481 человека, методом ИФА - 9160 человек, экспресс-тестами - 17 079 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 232 790 человек;
🔸выздоровели - 2 160 137 человек;
🔸летальных исходов - 52 234;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 759 153.
🔸заболело - 2 232 790 человек;
🔸выздоровели - 2 160 137 человек;
🔸летальных исходов - 52 234;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 759 153.
Статистика заболеваемости по регионам:
- Киев - 196 случаев;
- Винницкая область - 9 случаев;
- Волынская область - 19 случаев;
- Днепропетровская область - 63 случая;
- Донецкая область - 53 случая;
- Житомирская область - 30 случаев;
- Закарпатская область - 14 случаев;
- Запорожская область - 72 случая;
- Ивано-Франковская область - 12 случаев;
- Киевская область - 53 случая;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- Луганская область - 10 случаев;
- Львовская область - 32 случая;
- Николаевская область - 28 случаев;
- Одесская область - 33 случая;
- Полтавская область - 26 случаев;
- Ровенская область - 20 случаев;
- Сумская область - 24 случая;
- Тернопольская область - 10 случаев;
- Харьковская область - 56 случаев;
- Херсонская область - 29 случаев;
- Хмельницкая область - 16 случаев;
- Черкасская область - 33 случая;
- Черновицкая область - 13 случаев;
- Черниговская область - 19 случаев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии