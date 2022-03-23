COVID-19 в Украине: почти 900 новых случаев 

09:42 25 июня Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 25 июня в Украине зарегистрировано 876 новых случаев COVID-19 , госпитализировано - 489 человек.

Из заболевших за минувшие сутки детей - 36, медработников - 32.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.



За минувшие сутки:

🔹летальных исходов - 53;

🔹выздоровели - 2405 человек;

🔹протестировано: методом ПЦР - 19 481 человека, методом ИФА - 9160 человек, экспресс-тестами - 17 079 человек.

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 232 790 человек;

🔸выздоровели - 2 160 137 человек;

🔸летальных исходов - 52 234;

🔸проведено ПЦР-тестов - 10 759 153.

Статистика заболеваемости по регионам: