COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 4766 новых случаев

10:04 19 октября Киев, Украина

С начала пандемии зарегистрировано 303 638 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 , 5 673 с летальным исходом, 126 489 пациентов выздоровели. За сутки обнаружено 4 766 новых случаев коронавирусной болезни, 1 112 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2 815 833 тестирования методом ПЦР.



Коронавирусная болезнь выявлена:



🔺Винницкая область - 8418;

🔺Волинская область - 10 986;

🔺Днепропетровская область - 11 108;

🔺Донецкая область - 7133;

🔺Житомирская область - 10 095;

🔺Закарпатская область - 11 825;

🔺Запорожская область - 6483;

🔺Ивано-Франковская область - 16 766;

🔺Кировоградская область - 1591;

🔺г. Киев - 30848;

🔺Киевская область - 12924;

🔺Львовская область - 25103;

🔺Луганская область - 2467;

🔺Николаевская область - 5865;

🔺Одесская область - 19 079;

🔺Полтавская область - 6051;

🔺Ровенскаяобласть - 16034;

🔺Сумская область - 9104;

🔺Тернопильская область - 17503;

🔺Харьковская область - 29 113;

🔺Херсонская область - 2570;

🔺Хмельницкая область - 11 035;

🔺Черновицкая область - 17 866;

🔺Черкасская область - 6892;

🔺Черниговская область - 6779.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 октября в Центр поступило 4564 сообщение о подозрении на коронавирус. В общем с начала 2020 зарегистрировано 373 276 сообщений о подозрении на COVID-19.