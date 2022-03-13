COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 4766 новых случаев

С начала пандемии зарегистрировано 303 638 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 5 673 с летальным исходом, 126 489 пациентов выздоровели. За сутки обнаружено 4 766 новых случаев коронавирусной болезни, 1 112 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2 815 833 тестирования методом ПЦР.
Коронавирусная болезнь выявлена:
🔺Винницкая область - 8418;
🔺Волинская область - 10 986;
🔺Днепропетровская область - 11 108;
🔺Донецкая область - 7133;
🔺Житомирская область - 10 095;
🔺Закарпатская область - 11 825;
🔺Запорожская область - 6483;
🔺Ивано-Франковская область - 16 766;
🔺Кировоградская область - 1591;
🔺г. Киев - 30848;
🔺Киевская область - 12924;
🔺Львовская область - 25103;
🔺Луганская область - 2467;
🔺Николаевская область - 5865;
🔺Одесская область - 19 079;
🔺Полтавская область - 6051;
🔺Ровенскаяобласть - 16034;
🔺Сумская область - 9104;
🔺Тернопильская область - 17503;
🔺Харьковская область - 29 113;
🔺Херсонская область - 2570;
🔺Хмельницкая область - 11 035;
🔺Черновицкая область - 17 866;
🔺Черкасская область - 6892;
🔺Черниговская область - 6779.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 октября в Центр поступило 4564 сообщение о подозрении на коронавирус. В общем с начала 2020 зарегистрировано 373 276 сообщений о подозрении на COVID-19.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 октября в Центр поступило 4564 сообщение о подозрении на коронавирус. В общем с начала 2020 зарегистрировано 373 276 сообщений о подозрении на COVID-19.
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