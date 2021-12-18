COVID-19 в Украине: за сутки свыше 15 тыс заболевших 

09:53 19 Март Киев, Украина

По информации МОЗ Украины, на 19 марта в стране зарегистрировано 15 850 новых случаев COVID-19, выздоровели - 4 592 человека.
 
В частности, за минувшие сутки заболели 830 детей и 401 медработник.
 
За сутки:
🔹госпитализировано - 4444 человека;
🔹летальных случаев - 262;
🔹выздоровели - 4592 человека;
🔹осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53 379, методом ИФА - 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 654).
 
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 1 519 926 человек;
🔸выздоровели - 1 248 782 лица;
🔸летальных исходов - 29 515;
🔸проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
коронавирус в Украине на 19 марта
Количество заболеваний в регионах за сутки:
  • Киев - 1210 случаев;
  • Винницкая область - 948 случаев;
  • Волынская область - 348 случаев;
  • Днепропетровская область - 716 случаев;
  • Донецкая область - 671 случай;
  • Житомирская область - 913 случаев;
  • Закарпатская - 546 случаев;
  • Запорожская область - 408 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 506 случаев;
  • Киевская область - 1134 случая;
  • Кировоградская область - 158 случаев;
  • Луганская область - 147 случаев;
  • Львовская область - 1140 случаев;
  • Николаевская область - 419 случаев;
  • Одесская область - 935 случаев;
  • Полтавская область - 543 случая;
  • Ровенская область - 443 случая;
  • Сумская область - 489 случаев;
  • Тернопольская область - 628 случаев;
  • Харьковская область - 1085 случаев;
  • Херсонская область - 141 случай;
  • Хмельницкая область - 855 случаев;
  • Черкасская область - 536 случаев;
  • Черновицкая область - 584 случая;
  • Черниговская область - 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.