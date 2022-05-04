COVID-19 в Украине: за сутки 827 новых случаев

09:39 03 августа Киев, Украина

По данным Минздрава, за сутки в Украины зарегистрировали 827 новых случаев, выздоровели — 533 человека.
 
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфицировались 68 детей и 26 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
 
Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 334 человека;
летальных случаев — 26;
выздоровели — 533 человека;

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 19946 человек,
методом ИФА — 8229 человек,
экспресс-тестами — 11447 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 254 361 человек;
выздоровели — 2 187 703 лица;
летальных случаев — 52 981;
проведения ПЦР-тестов — 11 424 130.
 
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 198 
Винницкая область - 32 
Волынская область - 2 
Днепропетровская область - 53 
Донецкая область - 65
Житомирская область - 14 
Закарпатская область - 5
Запорожская область - 37 
Ивано-Франковская область - 6 
Киевская область - 19
Кировоградская область - 4 
Луганская область - 47 
Львовская область - 48 
Николаевская область - 11 
Одесская область - 62 
Полтавская область - 14 
Ровенская область - 15
Сумская область - 24
Тернопольская область - 6
Харьковская область - 49
Херсонская область - 36
Хмельницкая область - 18
Черкасская область - 32
Черновицкая область - 13
Черниговская область - 17.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.