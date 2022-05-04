COVID-19 в Украине: за сутки 827 новых случаев

09:39 03 августа Киев, Украина

По данным Минздрава, за сутки в Украины зарегистрировали 827 новых случаев, выздоровели — 533 человека.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев COVID -19. Из них инфицировались 68 детей и 26 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано — 334 человека;

летальных случаев — 26;

выздоровели — 533 человека;



За сутки протестировано:



методом ПЦР — 19946 человек,

методом ИФА — 8229 человек,

экспресс-тестами — 11447 человека.



За все время пандемии в Украине:



заболело — 2 254 361 человек;

выздоровели — 2 187 703 лица;

летальных случаев — 52 981;

проведения ПЦР-тестов — 11 424 130.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки: