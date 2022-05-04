COVID-19 в Украине: за сутки 827 новых случаев

По данным Минздрава, за сутки в Украины зарегистрировали 827 новых случаев, выздоровели — 533 человека.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфицировались 68 детей и 26 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано — 334 человека;
летальных случаев — 26;
выздоровели — 533 человека;
За сутки протестировано:
методом ПЦР — 19946 человек,
методом ИФА — 8229 человек,
экспресс-тестами — 11447 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2 254 361 человек;
выздоровели — 2 187 703 лица;
летальных случаев — 52 981;
проведения ПЦР-тестов — 11 424 130.
госпитализировано — 334 человека;
летальных случаев — 26;
выздоровели — 533 человека;
За сутки протестировано:
методом ПЦР — 19946 человек,
методом ИФА — 8229 человек,
экспресс-тестами — 11447 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2 254 361 человек;
выздоровели — 2 187 703 лица;
летальных случаев — 52 981;
проведения ПЦР-тестов — 11 424 130.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 198
Винницкая область - 32
Волынская область - 2
Днепропетровская область - 53
Донецкая область - 65
Житомирская область - 14
Закарпатская область - 5
Запорожская область - 37
Ивано-Франковская область - 6
Киевская область - 19
Кировоградская область - 4
Луганская область - 47
Львовская область - 48
Николаевская область - 11
Одесская область - 62
Полтавская область - 14
Ровенская область - 15
Сумская область - 24
Тернопольская область - 6
Харьковская область - 49
Херсонская область - 36
Хмельницкая область - 18
Черкасская область - 32
Черновицкая область - 13
Черниговская область - 17.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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