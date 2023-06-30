COVID-19 в Украине: в лидерах Одесская и Львовская области

09:41 07 февраля Киев, Украина

Как тяжело весь народ Украины переносит трагическую гибель пассажиров разбившегося лайнера. Скорбь и воспоминания длятся порой годами. А за 11 месяцев пандемии только в нашей стране от коронавируса погибли столько соотечественников, сколько вместили бы 100 крупных авиалайнера! Не повод ли это, чтобы сплотиться в борьбе за жизнь?

За минувшие сутки в Украине 3370 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1244849 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 7 февраля.

При этом выздоровели 2 297 человек (всего - 1073046), а скончался 81 украинец (всего - 23597).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 197

Винницкая область - 184

Волынская область - 48

Днепропетровская область - 198

Донецкая область - 188

Житомирская область - 137

Закарпатская область - 169

Запорожская область - 86

Ивано-Франковская область - 454

Киевская область - 176

Кировоградская область - 6

Луганская область - 33

Львовская область - 202

Николаевская область - 118

Одесская область - 212

Полтавская область - 37

Ровенская область - 73

Сумская область - 134

Тернопольская область - 117

Харьковская область - 164

Херсонская область - 50

Хмельницкая область - 97

Черкасская область - 20

Черновицкая область - 185

Черниговская область - 85

В мире стремительно увеличивается число вакцинированных людей, которые защищены от заражения, однако они живут лишь в десяти странах, в то время, как в 130 странах вакцинация еще не начиналась.