COVID-19 в Украине: рекордное количество выздоровевших

12:13 03 декабря Киев, Украина

Второй день подряд в Украине наблюдается положительная статистика, количество выздоровевших от коронавирус ной болезни COVID-19 превышает количество заболевших.

14 496 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников. Выздоровели 15 372 человек.



Также за минувшие сутки:



🔴госпитализированы - 1739 человек;

🔴летальных случаев - 243;

🔴выздоровели - 15 372 человека;

🔴осуществлено тестирований за сутки - 72 678 (в том числе методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506).

За все время пандемии в Украине:



🔵заболело - 772 760 человек;

🔵выздоровели - 384 426 человек;

🔵летальных исходов - 12 960;

🔵проведения ПЦР-тестов - 4654206.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.



Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 75376 случаев;

📍Винницкая область - 17 988 случаев;

📍Волынская область - 25 121 случай;

📍Днепропетровская область - 40 966 случаев;

📍Донецкая область - 24 175 случаев;

📍Житомирская область - 30 630 случаев;

📍Закарпатская область - 23 880 случаев;

📍Запорожская область - 33 615 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;

📍Киевская область - 40 427 случаев;

📍Кировоградская область - 5701 случай;

📍Луганская область - 6610 случаев;

📍Львовская область - 48 144 случая;

📍Николаевская область - 19894 случаи;

📍Одесская область - 47 920 случаев;

📍Полтавская область - 23 926 случаев;

📍Ровенская область - 32 223 случая;

📍Сумская область - 31 184 случая;

📍Тернопольская область - 28 673 случая;

📍Харьковская область - 57 267 случаев;

📍Херсонская область - 11 087 случаев;

📍Хмельницкая область - 30943 случаи;

📍Черкасская область - 24 776 случаев;

📍Черновицкая область - 34432 случаи;

📍Черниговская область - 19 722 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.