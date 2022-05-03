COVID-19 в Украине: рекордное количество выздоровевших

Второй день подряд в Украине наблюдается положительная статистика, количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превышает количество заболевших.
14 496 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников. Выздоровели 15 372 человек.
Также за минувшие сутки:
🔴госпитализированы - 1739 человек;
🔴летальных случаев - 243;
🔴выздоровели - 15 372 человека;
🔴осуществлено тестирований за сутки - 72 678 (в том числе методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506).
За все время пандемии в Украине:
🔵заболело - 772 760 человек;
🔵выздоровели - 384 426 человек;
🔵летальных исходов - 12 960;
🔵проведения ПЦР-тестов - 4654206.
🔵заболело - 772 760 человек;
🔵выздоровели - 384 426 человек;
🔵летальных исходов - 12 960;
🔵проведения ПЦР-тестов - 4654206.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 75376 случаев;
📍Винницкая область - 17 988 случаев;
📍Волынская область - 25 121 случай;
📍Днепропетровская область - 40 966 случаев;
📍Донецкая область - 24 175 случаев;
📍Житомирская область - 30 630 случаев;
📍Закарпатская область - 23 880 случаев;
📍Запорожская область - 33 615 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;
📍Киевская область - 40 427 случаев;
📍Кировоградская область - 5701 случай;
📍Луганская область - 6610 случаев;
📍Львовская область - 48 144 случая;
📍Николаевская область - 19894 случаи;
📍Одесская область - 47 920 случаев;
📍Полтавская область - 23 926 случаев;
📍Ровенская область - 32 223 случая;
📍Сумская область - 31 184 случая;
📍Тернопольская область - 28 673 случая;
📍Харьковская область - 57 267 случаев;
📍Херсонская область - 11 087 случаев;
📍Хмельницкая область - 30943 случаи;
📍Черкасская область - 24 776 случаев;
📍Черновицкая область - 34432 случаи;
📍Черниговская область - 19 722 случая.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 75376 случаев;
📍Винницкая область - 17 988 случаев;
📍Волынская область - 25 121 случай;
📍Днепропетровская область - 40 966 случаев;
📍Донецкая область - 24 175 случаев;
📍Житомирская область - 30 630 случаев;
📍Закарпатская область - 23 880 случаев;
📍Запорожская область - 33 615 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;
📍Киевская область - 40 427 случаев;
📍Кировоградская область - 5701 случай;
📍Луганская область - 6610 случаев;
📍Львовская область - 48 144 случая;
📍Николаевская область - 19894 случаи;
📍Одесская область - 47 920 случаев;
📍Полтавская область - 23 926 случаев;
📍Ровенская область - 32 223 случая;
📍Сумская область - 31 184 случая;
📍Тернопольская область - 28 673 случая;
📍Харьковская область - 57 267 случаев;
📍Херсонская область - 11 087 случаев;
📍Хмельницкая область - 30943 случаи;
📍Черкасская область - 24 776 случаев;
📍Черновицкая область - 34432 случаи;
📍Черниговская область - 19 722 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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