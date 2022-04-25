COVID-19 в Украине: на утро 30 ноября меньше 10 тыс. заболевших

09:53 30 ноября Киев, Украина

Наблюдается традиционное, после карантина выходного дня, уменьшение количества случаев COVID-19 , так по данным Минздрава на утро 30 ноября выявлено 9 946 новых случаев коронавирусной болезни.

В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.



Также за минувшие сутки:⤵️



🔵госпитализировано - 1161 человека;

🔵летальных случаев - 114;

🔵выздоровели - 5771 человек;

🔵осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5611).



За все время пандемии в Украине:



🔴заболело - 732 625 человек;

🔴выздоровели - 345 149 человек;

🔴летальных исходов - 12 327;

🔴проведение ПЦР-тестов - 4528772.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

Количество заболеваний в регионах:

📍г. Киев - 70478 случаев;

📍Винницкая область - 17 405 случаев;

📍Волынская область - 24 135 случаев;

📍Днепропетровская область - 38 789 случаев;

📍Донецкая область - 22 807 случаев;

📍Житомирская область - 29 911 случаев;

📍Закарпатская область - 23 193 случая;

📍Запорожская область - 30 875 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 36 434 случая;

📍Киевская область - 37 687 случаев;

📍Кировоградская область - 5286 случаев;

📍Луганская область - 6274 случая;

📍Львовская область - 46 078 случаев;

📍Николаевская область - 18 535 случаев;

📍Одесская область - 44 949 случаев;

📍Полтавская область - 22 055 случаев;

📍Ровенская область - 30 956 случаев;

📍Сумская область - 28 831 случай;

📍Тернопольская область - 27 849 случаев;

📍Харьковская область - 55 341 случай;

📍Херсонская область - 10 149 случаев;

📍Хмельницкая область - 29 577 случаев;

📍Черкасская область - 22 924 случая;

📍Черновицкая область - 33732 случаи;

📍Черниговская область - 18 375 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 62 677 879 человек, из них выздоровели 40 076 403. Количество умерших возросло до 1 458 587.



Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 23-м - по количеству смертей от COVID-19.