COVID-19 в Украине: на утро 30 ноября меньше 10 тыс. заболевших

Наблюдается традиционное, после карантина выходного дня, уменьшение количества случаев COVID-19, так по данным Минздрава на утро 30 ноября выявлено 9 946 новых случаев коронавирусной болезни.
В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.
Также за минувшие сутки:⤵️
🔵госпитализировано - 1161 человека;
🔵летальных случаев - 114;
🔵выздоровели - 5771 человек;
🔵осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5611).
За все время пандемии в Украине:
🔴заболело - 732 625 человек;
🔴выздоровели - 345 149 человек;
🔴летальных исходов - 12 327;
🔴проведение ПЦР-тестов - 4528772.
Также за минувшие сутки:⤵️
🔵госпитализировано - 1161 человека;
🔵летальных случаев - 114;
🔵выздоровели - 5771 человек;
🔵осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5611).
За все время пандемии в Украине:
🔴заболело - 732 625 человек;
🔴выздоровели - 345 149 человек;
🔴летальных исходов - 12 327;
🔴проведение ПЦР-тестов - 4528772.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍г. Киев - 70478 случаев;
📍Винницкая область - 17 405 случаев;
📍Волынская область - 24 135 случаев;
📍Днепропетровская область - 38 789 случаев;
📍Донецкая область - 22 807 случаев;
📍Житомирская область - 29 911 случаев;
📍Закарпатская область - 23 193 случая;
📍Запорожская область - 30 875 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 36 434 случая;
📍Киевская область - 37 687 случаев;
📍Кировоградская область - 5286 случаев;
📍Луганская область - 6274 случая;
📍Львовская область - 46 078 случаев;
📍Николаевская область - 18 535 случаев;
📍Одесская область - 44 949 случаев;
📍Полтавская область - 22 055 случаев;
📍Ровенская область - 30 956 случаев;
📍Сумская область - 28 831 случай;
📍Тернопольская область - 27 849 случаев;
📍Харьковская область - 55 341 случай;
📍Херсонская область - 10 149 случаев;
📍Хмельницкая область - 29 577 случаев;
📍Черкасская область - 22 924 случая;
📍Черновицкая область - 33732 случаи;
📍Черниговская область - 18 375 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
📍Винницкая область - 17 405 случаев;
📍Волынская область - 24 135 случаев;
📍Днепропетровская область - 38 789 случаев;
📍Донецкая область - 22 807 случаев;
📍Житомирская область - 29 911 случаев;
📍Закарпатская область - 23 193 случая;
📍Запорожская область - 30 875 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 36 434 случая;
📍Киевская область - 37 687 случаев;
📍Кировоградская область - 5286 случаев;
📍Луганская область - 6274 случая;
📍Львовская область - 46 078 случаев;
📍Николаевская область - 18 535 случаев;
📍Одесская область - 44 949 случаев;
📍Полтавская область - 22 055 случаев;
📍Ровенская область - 30 956 случаев;
📍Сумская область - 28 831 случай;
📍Тернопольская область - 27 849 случаев;
📍Харьковская область - 55 341 случай;
📍Херсонская область - 10 149 случаев;
📍Хмельницкая область - 29 577 случаев;
📍Черкасская область - 22 924 случая;
📍Черновицкая область - 33732 случаи;
📍Черниговская область - 18 375 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 62 677 879 человек, из них выздоровели 40 076 403. Количество умерших возросло до 1 458 587.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 23-м - по количеству смертей от COVID-19.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 23-м - по количеству смертей от COVID-19.
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