COVID-19 в Украине на 11 мая

По данным МОЗ, на утро 11 мая в Украине зафиксировано 2 208 случая COVID-19, выздоровели - 8 617 человека.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализированы - 3117 человек;
🔹летальных случаев - 119;
🔹выздоровели - 8 617 человека;
🔹госпитализированы - 3117 человек;
🔹летальных случаев - 119;
🔹выздоровели - 8 617 человека;
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 124 535 человека;
🔸выздоровели - 1 777 370 человек;
🔸летальных исходов - 46 631 человек;
🔸заболело - 2 124 535 человека;
🔸выздоровели - 1 777 370 человек;
🔸летальных исходов - 46 631 человек;
Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19: Донецкая область (325), Харьковская область (213), Днепропетровская область (191).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии