COVID-19 в Украине на 11 мая

09:41 11 Май Киев, Украина

По данным МОЗ, на утро 11 мая в Украине зафиксировано 2 208 случая COVID-19 , выздоровели - 8 617 человека.

Также за минувшие сутки:

🔹госпитализированы - 3117 человек;

🔹летальных случаев - 119;

🔹выздоровели - 8 617 человека;

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 124 535 человека;

🔸выздоровели - 1 777 370 человек;

🔸летальных исходов - 46 631 человек;



Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19: Донецкая область (325), Харьковская область (213), Днепропетровская область (191).