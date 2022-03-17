Covid-19 в Украине: более 7 тысяч больных за сутки

09:54 22 октября Киев, Украина

По данным на 22 октября, в украине очередной антирекорд - 7 053 новых случаев коронавирусной болезни.

Всего 322 879 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 043 летальных, 134 898 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 914 006 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровела 2679 пациентов.

Где больше всего заболевших за сутки:

🔺в Киеве — 631 случай;

🔺в Харьковской области — 627 случаев;

🔺в Одесской области — 600 случаев;

🔺в Хмельницкой области— 381 случай;

🔺в Днепропетровской области — 363 случая;

Всего выявленных случаев коронавирусной болезни:

🔺Винницкая область - 8782

🔺Волынская область - 11574

🔺Днепропетровская область - 12 068

🔺Донецкая область - 7896

🔺Житомирская область - 10 838

🔺Закарпатская область - 12 285

🔺Запорожская область - 7093

🔺Ивано-Франковская область - 17 447

🔺Кировоградская область - 1786

🔺г. Киев - 32500

🔺Киевская область - 13 688

🔺Львовская область - 26 021

🔺Луганська область - 2841

🔺Николаевская область - 6428

🔺Одесская область - 20 557

🔺Полтавская область - 7216

🔺Ровенская область - 16 691

🔺Сумская область - 9730

🔺Тернопольская область - 18283

🔺Харковская область - 30 899

🔺Херсонская область - 2844

🔺Хмельницкая область - 11942

🔺Черновицкая область - 18562

🔺Черкасская область - 7541

🔺Черниговская область - 7367



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областной лабораториями. По состоянию на утро 22 октября в Центр поступило 7 426 сообщений о подозрении на коронавирус. В общем с начала 2020 зарегистрировано 393 957 сообщений о подозрении на COVID-19.