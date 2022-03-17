Covid-19 в Украине: более 7 тысяч больных за сутки

По данным на 22 октября, в украине очередной антирекорд - 7 053 новых случаев коронавирусной болезни.
Всего 322 879 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 043 летальных, 134 898 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 914 006 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровела 2679 пациентов.
Где больше всего заболевших за сутки:
🔺в Киеве — 631 случай;
🔺в Харьковской области — 627 случаев;
🔺в Одесской области — 600 случаев;
🔺в Хмельницкой области— 381 случай;
🔺в Днепропетровской области — 363 случая;
🔺в Харьковской области — 627 случаев;
🔺в Одесской области — 600 случаев;
🔺в Хмельницкой области— 381 случай;
🔺в Днепропетровской области — 363 случая;
Всего выявленных случаев коронавирусной болезни:
🔺Винницкая область - 8782
🔺Волынская область - 11574
🔺Днепропетровская область - 12 068
🔺Донецкая область - 7896
🔺Житомирская область - 10 838
🔺Закарпатская область - 12 285
🔺Запорожская область - 7093
🔺Ивано-Франковская область - 17 447
🔺Кировоградская область - 1786
🔺г. Киев - 32500
🔺Киевская область - 13 688
🔺Львовская область - 26 021
🔺Луганська область - 2841
🔺Николаевская область - 6428
🔺Одесская область - 20 557
🔺Полтавская область - 7216
🔺Ровенская область - 16 691
🔺Сумская область - 9730
🔺Тернопольская область - 18283
🔺Харковская область - 30 899
🔺Херсонская область - 2844
🔺Хмельницкая область - 11942
🔺Черновицкая область - 18562
🔺Черкасская область - 7541
🔺Черниговская область - 7367
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областной лабораториями. По состоянию на утро 22 октября в Центр поступило 7 426 сообщений о подозрении на коронавирус. В общем с начала 2020 зарегистрировано 393 957 сообщений о подозрении на COVID-19.
🔺Волынская область - 11574
🔺Днепропетровская область - 12 068
🔺Донецкая область - 7896
🔺Житомирская область - 10 838
🔺Закарпатская область - 12 285
🔺Запорожская область - 7093
🔺Ивано-Франковская область - 17 447
🔺Кировоградская область - 1786
🔺г. Киев - 32500
🔺Киевская область - 13 688
🔺Львовская область - 26 021
🔺Луганська область - 2841
🔺Николаевская область - 6428
🔺Одесская область - 20 557
🔺Полтавская область - 7216
🔺Ровенская область - 16 691
🔺Сумская область - 9730
🔺Тернопольская область - 18283
🔺Харковская область - 30 899
🔺Херсонская область - 2844
🔺Хмельницкая область - 11942
🔺Черновицкая область - 18562
🔺Черкасская область - 7541
🔺Черниговская область - 7367
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областной лабораториями. По состоянию на утро 22 октября в Центр поступило 7 426 сообщений о подозрении на коронавирус. В общем с начала 2020 зарегистрировано 393 957 сообщений о подозрении на COVID-19.
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