COVID-19 в Украине: более 10 тыс заболевших за сутки

По данным МОЗ, за сутки в Украине зафиксировано 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 12 549 человек.
В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников.
В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников.
За прошедшие сутки:
🔸госпитализировано - 3242 человека;
🔸летальных случаев - 264;
🔸выздоровели - 12 549 человек;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).
🔸госпитализировано - 3242 человека;
🔸летальных случаев - 264;
🔸выздоровели - 12 549 человек;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 919 704 человека;
🔹выздоровели - 535 417 человек;
🔹летальных исходов - 15 744;
🔹проведение ПЦР-тестов - 5 125 389.
🔹заболело - 919 704 человека;
🔹выздоровели - 535 417 человек;
🔹летальных исходов - 15 744;
🔹проведение ПЦР-тестов - 5 125 389.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 95160 случаев;
📍Винницкая область - 20 093 случая;
📍Волынская область - 28 923 случая;
📍Днепропетровская область - 50 316 случаев;
📍Донецкая область - 30 466 случаев;
📍Житомирская область - 34 611 случаев;
📍Закарпатская область - 26 432 случая;
📍Запорожская область - 43 835 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
📍Киевская область - 50 040 случаев;
📍Кировоградская область - 7375 случаев;
📍Луганская область - 8166 случаев;
📍Львовская область - 54 833 случая;
📍Николаевская область - 24 749 случаев;
📍Одесская область - 59974 случаи;
📍Полтавская область - 30 466 случаев;
📍Ровенская область - 36 974 случая;
📍Сумская область - 36 251 случай;
📍Тернопольская область - 31 581 случай;
📍Харьковская область - 63 178 случаев;
📍Херсонская область - 14 643 случая;
📍Хмельницкая область - 35 157 случаев;
📍Черкасская область - 32 803 случая;
📍Черновицкая область - 37 266 случаев;
📍Черниговская область - 25 330 случаев.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 95160 случаев;
📍Винницкая область - 20 093 случая;
📍Волынская область - 28 923 случая;
📍Днепропетровская область - 50 316 случаев;
📍Донецкая область - 30 466 случаев;
📍Житомирская область - 34 611 случаев;
📍Закарпатская область - 26 432 случая;
📍Запорожская область - 43 835 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
📍Киевская область - 50 040 случаев;
📍Кировоградская область - 7375 случаев;
📍Луганская область - 8166 случаев;
📍Львовская область - 54 833 случая;
📍Николаевская область - 24 749 случаев;
📍Одесская область - 59974 случаи;
📍Полтавская область - 30 466 случаев;
📍Ровенская область - 36 974 случая;
📍Сумская область - 36 251 случай;
📍Тернопольская область - 31 581 случай;
📍Харьковская область - 63 178 случаев;
📍Херсонская область - 14 643 случая;
📍Хмельницкая область - 35 157 случаев;
📍Черкасская область - 32 803 случая;
📍Черновицкая область - 37 266 случаев;
📍Черниговская область - 25 330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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