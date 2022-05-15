COVID-19 в Украине: более 10 тыс заболевших за сутки

11:20 16 декабря Киев, Украина





В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников. По данным МОЗ, за сутки в Украине зафиксировано 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 , выздоровели 12 549 человек.В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников.

За прошедшие сутки:



🔸госпитализировано - 3242 человека;

🔸летальных случаев - 264;

🔸выздоровели - 12 549 человек;

🔸осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).

За все время пандемии в Украине:



🔹заболело - 919 704 человека;

🔹выздоровели - 535 417 человек;

🔹летальных исходов - 15 744;

🔹проведение ПЦР-тестов - 5 125 389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.



Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 95160 случаев;

📍Винницкая область - 20 093 случая;

📍Волынская область - 28 923 случая;

📍Днепропетровская область - 50 316 случаев;

📍Донецкая область - 30 466 случаев;

📍Житомирская область - 34 611 случаев;

📍Закарпатская область - 26 432 случая;

📍Запорожская область - 43 835 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 41 082 случая;

📍Киевская область - 50 040 случаев;

📍Кировоградская область - 7375 случаев;

📍Луганская область - 8166 случаев;

📍Львовская область - 54 833 случая;

📍Николаевская область - 24 749 случаев;

📍Одесская область - 59974 случаи;

📍Полтавская область - 30 466 случаев;

📍Ровенская область - 36 974 случая;

📍Сумская область - 36 251 случай;

📍Тернопольская область - 31 581 случай;

📍Харьковская область - 63 178 случаев;

📍Херсонская область - 14 643 случая;

📍Хмельницкая область - 35 157 случаев;

📍Черкасская область - 32 803 случая;

📍Черновицкая область - 37 266 случаев;

📍Черниговская область - 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.