COVID-19 в Украине: более 16 тыс выздоровевших

09:15 15 декабря Киев, Украина

По данным МОЗ, за сутки в Украины выздоровели - 16 150 человек, что является рекордом. Новых случаев коронавирусной болезни - 8 416.

В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.



Также за минувшие сутки:⤵️



🔹госпитализированы - 1479 человек;

🔹летальных случаев - 233;

🔹выздоровели - 16 150 человек;

🔹осуществлено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).

За все время пандемии в Украине:⤵️



🔺заболело - 909 082 человека;

🔺выздоровели - 522 868 человек;

🔺летальных исходов - 15 480;

🔺проведение ПЦР-тестов - 5 084 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 93302 случаи;

📍Винницкая область - 19 977 случаев;

📍Волынская область - 28 527 случаев;

📍Днепропетровская область - 49 961 случай;

📍Донецкая область - 30062 случаи;

📍Житомирская область - 34 511 случаев;

📍Закарпатская область - 26 281 случай;

📍Запорожская область - 43 034 случая;

📍Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;

📍Киевская область - 49 335 случаев;

📍Кировоградская область - 7273 случая;

📍Луганская область - 7987 случаев;

📍Львовская область - 54 233 случая;

📍Николаевская область - 24404 случаи;

📍Одесская область - 59 113 случаев;

📍Полтавская область - 30 025 случаев;

📍Ровенская область - 36 599 случаев;

📍Сумская область - 36 098 случаев;

📍Тернопольская область - 31 374 случая;

📍Харьковская область - 62 708 случаев;

📍Херсонская область - 14 346 случаев;

📍Хмельницкая область - 34 919 случаев;

📍Черкасская область - 32 272 случая;

📍Черновицкая область - 37 080 случаев;

📍Черниговская область - 24 786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.