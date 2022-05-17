COVID-19 в Украине: более 16 тыс выздоровевших

По данным МОЗ, за сутки в Украины выздоровели - 16 150 человек, что является рекордом. Новых случаев коронавирусной болезни - 8 416.
В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.
Также за минувшие сутки:⤵️
🔹госпитализированы - 1479 человек;
🔹летальных случаев - 233;
🔹выздоровели - 16 150 человек;
🔹осуществлено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).
За все время пандемии в Украине:⤵️
🔺заболело - 909 082 человека;
🔺выздоровели - 522 868 человек;
🔺летальных исходов - 15 480;
🔺проведение ПЦР-тестов - 5 084 649.
🔺заболело - 909 082 человека;
🔺выздоровели - 522 868 человек;
🔺летальных исходов - 15 480;
🔺проведение ПЦР-тестов - 5 084 649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 93302 случаи;
📍Винницкая область - 19 977 случаев;
📍Волынская область - 28 527 случаев;
📍Днепропетровская область - 49 961 случай;
📍Донецкая область - 30062 случаи;
📍Житомирская область - 34 511 случаев;
📍Закарпатская область - 26 281 случай;
📍Запорожская область - 43 034 случая;
📍Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;
📍Киевская область - 49 335 случаев;
📍Кировоградская область - 7273 случая;
📍Луганская область - 7987 случаев;
📍Львовская область - 54 233 случая;
📍Николаевская область - 24404 случаи;
📍Одесская область - 59 113 случаев;
📍Полтавская область - 30 025 случаев;
📍Ровенская область - 36 599 случаев;
📍Сумская область - 36 098 случаев;
📍Тернопольская область - 31 374 случая;
📍Харьковская область - 62 708 случаев;
📍Херсонская область - 14 346 случаев;
📍Хмельницкая область - 34 919 случаев;
📍Черкасская область - 32 272 случая;
📍Черновицкая область - 37 080 случаев;
📍Черниговская область - 24 786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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