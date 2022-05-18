COVID-19 в Украине: более 12 тысяч заболевших за сутки

На утро 17 декабря в Украине зарегистрировано 12 047 новых случаев COVID-19, количество выздоровевших - 12 939 человек.
В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.
По его данным, также за минувшие сутки:
🔹госпитализированы - 2997 человек;
🔹летальных случаев - 252;
🔹выздоровели - 12 939 человек;
🔹осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).
По его данным, также за минувшие сутки:
🔹госпитализированы - 2997 человек;
🔹летальных случаев - 252;
🔹выздоровели - 12 939 человек;
🔹осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 931 751 человек;
🔸выздоровели - 548 356 человек;
🔸летальных исходов - 15 996;
🔸проведение ПЦР-тестов - 5167122.
🔸заболело - 931 751 человек;
🔸выздоровели - 548 356 человек;
🔸летальных исходов - 15 996;
🔸проведение ПЦР-тестов - 5167122.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 96672 случаи;
📍Винницкая область - 20 319 случаев;
📍Волынская область - 29 390 случаев;
📍Днепропетровская область - 50894 случаи;
📍Донецкая область - 30 896 случаев;
📍Житомирская область - 35 157 случаев;
📍Закарпатская область - 26 685 случаев;
📍Запорожская область - 44 693 случая;
📍Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;
📍Киевская область - 50 666 случаев;
📍Кировоградская область - 7515 случаев;
📍Луганская область - 8359 случаев;
📍Львовская область - 55 291 случай;
📍Николаевская область - 25 287 случаев;
📍Одесская область - 61 038 случаев;
📍Полтавская область - 30 783 случая;
📍Ровенская область - 37 417 случаев;
📍Сумская область - 36 599 случаев;
📍Тернопольская область - 31 874 случая;
📍Харьковская область - 63 732 случая;
📍Херсонская область - 14 858 случаев;
📍Хмельницкая область - 35632 случаи;
📍Черкасская область - 33 254 случая;
📍Черновицкая область - 37 467 случаев;
📍Черниговская область - 25 917 случаев.
📍Киев - 96672 случаи;
📍Винницкая область - 20 319 случаев;
📍Волынская область - 29 390 случаев;
📍Днепропетровская область - 50894 случаи;
📍Донецкая область - 30 896 случаев;
📍Житомирская область - 35 157 случаев;
📍Закарпатская область - 26 685 случаев;
📍Запорожская область - 44 693 случая;
📍Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;
📍Киевская область - 50 666 случаев;
📍Кировоградская область - 7515 случаев;
📍Луганская область - 8359 случаев;
📍Львовская область - 55 291 случай;
📍Николаевская область - 25 287 случаев;
📍Одесская область - 61 038 случаев;
📍Полтавская область - 30 783 случая;
📍Ровенская область - 37 417 случаев;
📍Сумская область - 36 599 случаев;
📍Тернопольская область - 31 874 случая;
📍Харьковская область - 63 732 случая;
📍Херсонская область - 14 858 случаев;
📍Хмельницкая область - 35632 случаи;
📍Черкасская область - 33 254 случая;
📍Черновицкая область - 37 467 случаев;
📍Черниговская область - 25 917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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