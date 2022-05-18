COVID-19 в Украине: более 12 тысяч заболевших за сутки

10:39 17 декабря Киев, Украина

На утро 17 декабря в Украине зарегистрировано 12 047 новых случаев COVID-19 , количество выздоровевших - 12 939 человек.

В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.



По его данным, также за минувшие сутки:



🔹госпитализированы - 2997 человек;

🔹летальных случаев - 252;

🔹выздоровели - 12 939 человек;

🔹осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).

За все время пандемии в Украине:



🔸заболело - 931 751 человек;

🔸выздоровели - 548 356 человек;

🔸летальных исходов - 15 996;

🔸проведение ПЦР-тестов - 5167122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.





Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 96672 случаи;

📍Винницкая область - 20 319 случаев;

📍Волынская область - 29 390 случаев;

📍Днепропетровская область - 50894 случаи;

📍Донецкая область - 30 896 случаев;

📍Житомирская область - 35 157 случаев;

📍Закарпатская область - 26 685 случаев;

📍Запорожская область - 44 693 случая;

📍Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;

📍Киевская область - 50 666 случаев;

📍Кировоградская область - 7515 случаев;

📍Луганская область - 8359 случаев;

📍Львовская область - 55 291 случай;

📍Николаевская область - 25 287 случаев;

📍Одесская область - 61 038 случаев;

📍Полтавская область - 30 783 случая;

📍Ровенская область - 37 417 случаев;

📍Сумская область - 36 599 случаев;

📍Тернопольская область - 31 874 случая;

📍Харьковская область - 63 732 случая;

📍Херсонская область - 14 858 случаев;

📍Хмельницкая область - 35632 случаи;

📍Черкасская область - 33 254 случая;

📍Черновицкая область - 37 467 случаев;

📍Черниговская область - 25 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.