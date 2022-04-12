COVID-19 в Украине: актуальная информация на 16 ноября

Выходные, как всегда, продемонстрировали сокращение заболеваемости COVID-19, по состоянию на 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.
Также за минувшие сутки ⤵️
◼️госпитализированы - 1100 человек;
◼️летальных исходов - 94;
◼️выздоровели - 2753 человека;
◼️осуществлено тестирований за сутки 33 486 (в частности методом ПЦР - 28685, методом ИФА - 4801).
За все время пандемии в Украине ⤵️
🔺заболело - 545 689 человек;
🔺выздоровели - 244 197 человек;
🔺летальных исходов - 9 697;
🔺проведено ПЦР-тестов - 3 941 651.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍г. Киев - 51499 случаев;
📍Винницкая область - 13 948 случаев;
📍Волынская область - 18 936 случаев;
📍Днепропетровская область - 22 069 случаев;
📍Донецкая область - 17 201 случай;
📍Житомирская область - 22 847 случаев;
📍Закарпатская область - 19 559 случаев;
📍Запорожская область - 19 291 случай;
📍Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
📍Киевская область - 25 141 случай;
📍Кировоградская область - 3710 случаев;
📍Луганская область - 5169 случаев;
📍Львовская область - 37 466 случаев;
📍Николаевская область - 12633 случаи;
📍Одесская область - 33 415 случаев;
📍Полтавская область - 15 262 случая;
📍Ровенская область - 25 210 случаев;
📍Сумская область - 18 324 случая;
📍Тернопольская область - 23 757 случаев;
📍Харьковская область - 48 179 случаев;
📍Херсонская область - 7126 случаев;
📍Хмельницкая область - 23 136 случаев;
📍Черкасская область - 13 478 случаев;
📍Черновицкая область - 28 336 случаев;
📍Черниговская область - 11 557 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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