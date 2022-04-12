COVID-19 в Украине: актуальная информация на 16 ноября

09:59 16 ноября Киев, Украина

Выходные, как всегда, продемонстрировали сокращение заболеваемости COVID-19 , по состоянию на 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.



Также за минувшие сутки ⤵️



◼️госпитализированы - 1100 человек;

◼️летальных исходов - 94;

◼️выздоровели - 2753 человека;

◼️осуществлено тестирований за сутки 33 486 (в частности методом ПЦР - 28685, методом ИФА - 4801).



За все время пандемии в Украине ⤵️



🔺заболело - 545 689 человек;

🔺выздоровели - 244 197 человек;

🔺летальных исходов - 9 697;

🔺проведено ПЦР-тестов - 3 941 651.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Количество заболеваний в регионах:



📍г. Киев - 51499 случаев;

📍Винницкая область - 13 948 случаев;

📍Волынская область - 18 936 случаев;

📍Днепропетровская область - 22 069 случаев;

📍Донецкая область - 17 201 случай;

📍Житомирская область - 22 847 случаев;

📍Закарпатская область - 19 559 случаев;

📍Запорожская область - 19 291 случай;

📍Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;

📍Киевская область - 25 141 случай;

📍Кировоградская область - 3710 случаев;

📍Луганская область - 5169 случаев;

📍Львовская область - 37 466 случаев;

📍Николаевская область - 12633 случаи;

📍Одесская область - 33 415 случаев;

📍Полтавская область - 15 262 случая;

📍Ровенская область - 25 210 случаев;

📍Сумская область - 18 324 случая;

📍Тернопольская область - 23 757 случаев;

📍Харьковская область - 48 179 случаев;

📍Херсонская область - 7126 случаев;

📍Хмельницкая область - 23 136 случаев;

📍Черкасская область - 13 478 случаев;

📍Черновицкая область - 28 336 случаев;

📍Черниговская область - 11 557 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.