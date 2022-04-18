COVID-19 в Украине: впервые более 14 тысяч новых случаев

12:09 20 ноября Киев, Украина

Новый антирекорд по количеству заболевших украинцев, по состоянию на 20 ноября 2020 года, выявлено14 575 новых случаев коронавирусной болезни.

За минувшие сутки:

🔴госпитализированы - 1728 человек;

🔴летальных случаев - 229;

🔴выздоровели - 7845 человек;

🔴осуществлено тестирований за сутки - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

За все время пандемии в Украине:

🔵заболело - 598 085 человек;

🔵выздоровели - 274 324 человека;

🔵летальных исходов - 10 598;

🔵проведения ПЦР-тестов - 4 108 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.



Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 56594 случаи;

📍Винницкая область - 14 857 случаев;

📍Волынская область - 20 651 случай;

📍Днепропетровская область - 26202 случаи;

📍Донецкая область - 19223 случаи;

📍Житомирская область - 25 111 случаев;

📍Закарпатская область - 20 827 случаев;

📍Запорожская область - 22 225 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 30 684 случая;

📍Киевская область - 28 427 случаев;

📍Кировоградская область - 4052 случая;

📍Луганская область - 5474 случая;

📍Львовская область - 39 916 случаев;

📍Николаевская область - 14 181 случай;

📍Одесская область - 36053 случаи;

📍Полтавская область - 17 403 случая;

📍Ровенская область - 27 054 случая;

📍Сумская область - 20 872 случая;

📍Тернопольская область - 24 843 случая;

📍Харьковская область - 50 252 случая;

📍Херсонская область - 8155 случаев;

📍Хмельницкая область - 25 290 случаев;

📍Черкасская область - 16 437 случаев;

📍Черновицкая область - 30143 случаи;

📍Черниговская область - 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.