COVID-19 в Украине: впервые более 14 тысяч новых случаев

Новый антирекорд по количеству заболевших украинцев, по состоянию на 20 ноября 2020 года, выявлено14 575 новых случаев коронавирусной болезни.
За минувшие сутки:
🔴госпитализированы - 1728 человек;
🔴летальных случаев - 229;
🔴выздоровели - 7845 человек;
🔴осуществлено тестирований за сутки - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).
🔴выздоровели - 7845 человек;
🔴осуществлено тестирований за сутки - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).
За все время пандемии в Украине:
🔵заболело - 598 085 человек;
🔵выздоровели - 274 324 человека;
🔵летальных исходов - 10 598;
🔵проведения ПЦР-тестов - 4 108 825.
🔵заболело - 598 085 человек;
🔵выздоровели - 274 324 человека;
🔵летальных исходов - 10 598;
🔵проведения ПЦР-тестов - 4 108 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 56594 случаи;
📍Винницкая область - 14 857 случаев;
📍Волынская область - 20 651 случай;
📍Днепропетровская область - 26202 случаи;
📍Донецкая область - 19223 случаи;
📍Житомирская область - 25 111 случаев;
📍Закарпатская область - 20 827 случаев;
📍Запорожская область - 22 225 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
📍Киевская область - 28 427 случаев;
📍Кировоградская область - 4052 случая;
📍Луганская область - 5474 случая;
📍Львовская область - 39 916 случаев;
📍Николаевская область - 14 181 случай;
📍Одесская область - 36053 случаи;
📍Полтавская область - 17 403 случая;
📍Ровенская область - 27 054 случая;
📍Сумская область - 20 872 случая;
📍Тернопольская область - 24 843 случая;
📍Харьковская область - 50 252 случая;
📍Херсонская область - 8155 случаев;
📍Хмельницкая область - 25 290 случаев;
📍Черкасская область - 16 437 случаев;
📍Черновицкая область - 30143 случаи;
📍Черниговская область - 13 159 случаев.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 56594 случаи;
📍Винницкая область - 14 857 случаев;
📍Волынская область - 20 651 случай;
📍Днепропетровская область - 26202 случаи;
📍Донецкая область - 19223 случаи;
📍Житомирская область - 25 111 случаев;
📍Закарпатская область - 20 827 случаев;
📍Запорожская область - 22 225 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
📍Киевская область - 28 427 случаев;
📍Кировоградская область - 4052 случая;
📍Луганская область - 5474 случая;
📍Львовская область - 39 916 случаев;
📍Николаевская область - 14 181 случай;
📍Одесская область - 36053 случаи;
📍Полтавская область - 17 403 случая;
📍Ровенская область - 27 054 случая;
📍Сумская область - 20 872 случая;
📍Тернопольская область - 24 843 случая;
📍Харьковская область - 50 252 случая;
📍Херсонская область - 8155 случаев;
📍Хмельницкая область - 25 290 случаев;
📍Черкасская область - 16 437 случаев;
📍Черновицкая область - 30143 случаи;
📍Черниговская область - 13 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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