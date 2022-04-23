COVID-19 в Украине : сегодня 13882 новых случая

13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года.
В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
При этом выздоровели 307778 человек (накануне - 8 420), а скончались 11492 украинцев (накануне - 229).
/>Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 62620 (+980)
Винницкая - 15984 (+326)
Волынская - 22516 (+295)
Днепропетровская - 31861 (+1 255)
Донецкая - 20868 (+370)
Житомирская - 27 368 (+211)
Закарпатская - 22 150 (+247)
Запорожская - 26 328 (+1 086)
Ивано-Франковская - 33409 (+583)
Киевская - 33262 (+961)
Кировоградская - 4557 (+102)
Луганская - 5793 (+74)
Львовская - 42874 (+824)
Николаевская - 16229 (+484)
Одесская - 39742 (+976)
Полтавська - 19679 (+536)
Ровенская - 28860 (+399)
Сумская - 24811 (+915)
Тернопольская - 26329 (+278)
Харьковская - 52538 (+546)
Херсонская - 9141 (+272)
Хмельницкая - 27114 (+490)
Черкасская - 19 826 (+788)
Черновицкая - 32 067 (+357)
Черниговская - 15 932 (+527)
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