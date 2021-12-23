COVID-19 в Украине: более 17 тыс новых случаев

10:14 16 Апрель Киев, Украина

По данным МОЗ, на утро 16 апреля в Украине зарегистрировано 17 479 новых случаев COVID-19, выздоровели - 12 054 человека.

В частности, за минувшие сутки заболели 709 детей и 378 медработников.

Также за минувшие сутки:

🔹госпитализированы - 4348 человек;

🔹летальных случаев - 438;

🔹выздоровели - 12 054 человека;

🔹осуществлено тестирований за сутки - 109 584 (в том числе методом ПЦР - 47 421, методом ИФА - 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 133).

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 1 921 244 лица;

🔸выздоровели - 1 465 820 человек;

🔸летальных исходов - 39 096;

🔸проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.





При этом за прошедшие сутки 13 520 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами прививки. В общем 432 817 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 15 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев - 1609 случаев / 1770 прививок;

Винницкая область - 404 случая / 225 прививок;

Волынская область - 426 случаев / 688 прививок;

Днепропетровская область - 1332 случая / 385 прививок;

Донецкая область - 686 случаев / 460 прививок;

Житомирская область - 530 случаев / 678 прививок;

Закарпатская область - 162 случая / 420 прививок;

Запорожская область - 787 случаев / 558 прививок;

Ивано-Франковская область - 150 случаев / 497 прививок;

Киевская область - 926 случаев / 97 прививок;

Кировоградская область - 182 случая / 300 прививок;

Луганская область - 290 случаев / 200 прививок;

Львовская область - 1365 случаев / 2650 прививок;

Николаевская область - 400 случаев / 237 прививок;

Одесская область - 1315 случаев / 893 прививки;

Полтавская область - 688 случаев / 352 прививки;

Ровенская область - 554 случая / 470 прививок;

Сумская область - 723 случая / 250 прививок;

Тернопольская область - 460 случаев / 487 прививок;

Харьковская область - 1377 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 316 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область - 892 случая / 680 прививок;

Черкасская область - 953 случая / 165 прививок;

Черновицкая область - 276 случаев / 310 прививок;

Черниговская область - 676 случаев / 238 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.