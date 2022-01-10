COVID-19: в Украине 9,5 тысячи новых случаев

10:12 28 Апрель Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 28 апреля в Украине зарегистрировано 9 590 новых случаев COVID -19, выздоровели - 20 062 человека.

В частности, за минувшие сутки заболели 451 ребенок и 217 медработников.



Также за минувшие сутки:

🔸госпитализировано - 3623 человека;

🔸летальных случаев - 441;

🔸выздоровели - 20 062 человека;

🔸осуществлено тестирований за сутки - 99 112 (в том числе методом ПЦР - 43 841, методом ИФА - 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 782).

За все время пандемии в Украине:

🔹заболело - 2 047 838 человек;

🔹выздоровели - 1 616 891 человек;

🔹летальных исходов - 43 391;

🔹проведено ПЦР-тестов - 9 335 892.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.



При этом за прошедшие сутки 19 590 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.





В общем 558 716 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 27 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 1070 случаев / 1876 прививок;

Винницкая область - 223 случая / 541 прививки;

Волынская область - 356 случаев / 466 прививок;

Днепропетровская область - 584 случая / 1894 прививки;

Донецкая область - 811 случаев / 419 прививок;

Житомирская область - 232 случая / 422 прививки;

Закарпатская область - 115 случаев / 570 прививок;

Запорожская область - 485 случаев / 648 прививок;

Ивано-Франковская область - 102 случая / 252 прививки;

Киевская область - 384 случая / 820 прививок;

Кировоградская область - 134 случая / 92 прививки;

Луганская область - 213 случаев / 351 прививки;

Львовская область - 530 случаев / 2535 прививок;

Николаевская область - 281 случай / 937 прививок;

Одесская область - 522 случая / 1967 прививок;

Полтавская область - 445 случаев / 1066 прививок;

Ровенская область - 417 случаев / 431 прививки;

Сумская область - 267 случаев / 327 прививок;

Тернопольская область - 206 случаев / 110 прививок;

Харьковская область - 818 случаев / 1065 прививок;

Херсонская область - 222 случая / 424 прививки;

Хмельницкая область - 483 случая / 813 прививок;

Черкасская область - 445 случаев / 658 прививок;

Черновицкая область - 129 случаев / 425 прививок;

Черниговская область - 116 случаев / 481 прививки.