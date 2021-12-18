COVID-19 в Украине: 11 833 заболевших за сутки

09:50 17 Март Киев, Украина

На утро 17 марта в стране зафиксировано 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 , выздоровели - 5467 человек.

В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.



За минувшие сутки:

🔹госпитализированы - 4887 человек;

🔹летальных случаев - 289;

🔹выздоровели - 5467 человек;

🔹осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 1 489 023 лица;

🔸выздоровели - 1 237 676 человек;

🔸летальных исходов - 28 986;

🔸проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:



Киев - 1121 случай;

Винницкая область - 750 случаев;

Волынская область - 239 случаев;

Днепропетровская область - 539 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 482 случая;

Закарпатская - 557 случаев;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 630 случаев;

Кировоградская область - 112 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Львовская область - 884 случая;

Николаевская область - 452 случая;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 433 случая;

Сумская область - 283 случая;

Тернопольская область - 485 случаев;

Харьковская область - 750 случаев;

Херсонская область - 66 случаев;

Хмельницкая область - 703 случая;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 481 случай;

Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.