COVID-19 в Украине: 11,6 тысячи новых случаев

По данным МОЗ, на утро 13 апреля в Украине зарегистрировано 11 680 новых случаев Cоvid-19, выздоровели - 14 019 человек.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 2334 человека;
🔹летальных случаев - 457;
🔹выздоровели - 14 019 человек;
🔹осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007).
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 2334 человека;
🔹летальных случаев - 457;
🔹выздоровели - 14 019 человек;
🔹осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007).
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 1 872 785 человек;
🔸выздоровели - 1 430 234 лица;
🔸летальных исходов - 37 758;
🔸проведено ПЦР-тестов - 8 716 400.
В частности, за минувшие сутки заболели 501 ребенок и 366 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
🔸заболело - 1 872 785 человек;
🔸выздоровели - 1 430 234 лица;
🔸летальных исходов - 37 758;
🔸проведено ПЦР-тестов - 8 716 400.
В частности, за минувшие сутки заболели 501 ребенок и 366 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
При этом за прошедшие сутки 10 135 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки. В общем 388 401 человек привит от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек. По состоянию на 12 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев - 1503 случая / 1500 прививок;
- Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;
- Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;
- Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;
- Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;
- Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;
- Закарпатская область - 151 случай / 190 прививок;
- Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;
- Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;
- Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;
- Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;
- Луганская область - 252 случая / 260 прививок;
- Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;
- Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;
- Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;
- Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;
- Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;
- Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;
- Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;
- Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;
- Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;
- Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;
- Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;
- Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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