COVID-19 в Украине: 11,6 тысячи новых случаев

08:52 13 Апрель Киев, Украина

По данным МОЗ, на утро 13 апреля в Украине зарегистрировано 11 680 новых случаев Cоvid-19, выздоровели - 14 019 человек.



Также за минувшие сутки:

🔹госпитализировано - 2334 человека;

🔹летальных случаев - 457;

🔹выздоровели - 14 019 человек;

🔹осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007).

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 1 872 785 человек;

🔸выздоровели - 1 430 234 лица;

🔸летальных исходов - 37 758;

🔸проведено ПЦР-тестов - 8 716 400.



В частности, за минувшие сутки заболели 501 ребенок и 366 медработников.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.





При этом за прошедшие сутки 10 135 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки. В общем 388 401 человек привит от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек. По состоянию на 12 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1503 случая / 1500 прививок;

Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;

Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;

Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;

Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;

Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;

Закарпатская область - 151 случай / 190 прививок;

Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;

Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;

Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;

Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;

Луганская область - 252 случая / 260 прививок;

Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;

Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;

Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;

Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;

Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;

Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;

Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;

Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;

Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;

Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;

Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;

Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.