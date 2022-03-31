COVID-19: в Нью-Йорке пройдет спецсессия Генассамблеи ООН

10:41 06 ноября Киев, Украина

Генеральная Ассамблея ООН созывает 31-ю специальную сессию, для обсуждения пандемии COVID-19 , встреча глав и представителей стран состоится 3-4 декабря в штаб-квартире ООН.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

“Подчеркнув, что глобальная пандемия требует принятия глобальных мер реагирования, Генеральная Ассамблея постановила созвать спецсессию. В документе отмечается, что большинство государств-членов ООН поддержали представленную от имени Движения неприсоединившихся стран просьбу о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день из-за пандемии почти на 500 млн сократилось число рабочих мест. Ежемесячные потери мировой экономики составляют около 375 млрд долларов. Кроме того, резко выросли масштабы насилия против женщин, а психические заболевания стали “кризисом внутри кризиса”. Около 24 млн детей лишились возможности учиться.