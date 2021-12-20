COVID-19 в мире: за сутки выявлено 739 130 новых случаев

11:18 09 Апрель Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers , на утро 9 апреля в мире зафиксировано 739 130 новых случаев заболевания коронавирусом . Умерли за сутки - 13 854 человека.



С начала пандемии в мире зафиксировано 134 528 841 случай инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 915 013 человек, из них 13 854 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 108,3 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.