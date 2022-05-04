COVID-19 в мире. За последние сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек

08:06 04 декабря Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers , в мире засвидетельствовано 679 194 новых случая заражения ковид, а общее чило инфицированных на планете превышает 65,5 млн. человек.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 511 919 человек, из них 12 683 за минувшие сутки.



COVID-19: за сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек, выявили 679,1 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 65,5 млн.



Побороли болезнь и вылечились 45,3 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.



Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия, Великобритания, Франция и Польша.