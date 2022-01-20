COVID-19 в мире: за минувшие сутки 843 499 новых случаев

11:35 06 Май Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 155 850 574 случая инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 255 906 человек, из них 14 580 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , в мире за минувшие сутки заболели коронавирусом 843 499 человек.С начала пандемии в мире зафиксировано 155 850 574 случая инфицирования.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 255 906 человек, из них 14 580 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 133,3 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9, по летальным случаям - 19-ю и 8-ю позицию соответственно.