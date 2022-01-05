COVID-19 в мире: Украина занимает 7-е место в мире по новым летальным исходам

09:49 23 Апрель Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, за прошедшие сутки в мире зафиксировали 884 273 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались за сутки - 13 388 человек.

С начала пандемии в мире зафиксировано 145 346 871 случай инфицирования, от осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 085 288 человек.
 
Фото: Коронавирус в мире 23 апреля 01
Фото: Коронавирус в мире 23 апреля 02
Фото: Коронавирус в мире 23 апреля 03

Побороли болезнь и вылечились 123,3 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина поднялась на десятое место в мире и на третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.