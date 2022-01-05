COVID-19 в мире: Украина занимает 7-е место в мире по новым летальным исходам

09:49 23 Апрель Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 145 346 871 случай инфицирования, от осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 085 288 человек. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за прошедшие сутки в мире зафиксировали 884 273 новых случаев инфицирования коронавирусом , скончались за сутки - 13 388 человек.С начала пандемии в мире зафиксировано 145 346 871 случай инфицирования, от осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 085 288 человек.



Побороли болезнь и вылечились 123,3 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.



Украина поднялась на десятое место в мире и на третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.