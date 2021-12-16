COVID-19 в мире: Украина стала первой в Европе по суточному приросту коронавирусных больных

08:09 08 Апрель Киев, Украина





От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 901 130 человек, из них 12 971 за минувшие сутки. По данным исследовательского центра Worldometers , на сегодняшнее утро в мире зафиксировано 652 085 новых случаев заражения коронавирусом , скончались за минувшие сутки 12 871 человек.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 901 130 человек, из них 12 971 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 107,8 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 1, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.