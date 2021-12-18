COVID-19 в мире: смертность выросла на 11%

16:40 07 Апрель Киев, Украина





Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Количество заболевших COVID -19 в мире продолжает расти, только за последнюю неделю зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев коронавируса Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В мире за последнюю неделю зафиксировано 4 038 292 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 5% больше, чем за предыдущую неделю. За последние семь дней увеличилось число летальных исходов - на 11% (71 355)", - сообщили в ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что в целом количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд.



Больше всего инфицирований наблюдается в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихоокеанского региона. Также в Юго-Восточной Азии зафиксирован рост смертности от вируса на 46%.



Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в:

Индии (513 885, увеличение на 38%),

Бразилии (505 668, +5%),

США (444 756, +5%),

Турции (265 937, +43%),

Франции (244 607, +4%).

За все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, летальных случаев - 35 498.