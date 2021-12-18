COVID-19 в мире: смертность выросла на 11%

16:40 07 Апрель Киев, Украина

Количество заболевших COVID-19 в мире продолжает расти, только за последнюю неделю зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"В мире за последнюю неделю зафиксировано 4 038 292 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 5% больше, чем за предыдущую неделю. За последние семь дней увеличилось число летальных исходов - на 11% (71 355)", - сообщили в ВОЗ.
В ВОЗ отметили, что в целом количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд.

Больше всего инфицирований наблюдается в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихоокеанского региона. Также в Юго-Восточной Азии зафиксирован рост смертности от вируса на 46%.

Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в:
  • Индии (513 885, увеличение на 38%),
  • Бразилии (505 668, +5%),
  • США (444 756, +5%),
  • Турции (265 937, +43%),
  • Франции (244 607, +4%).
За все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, летальных случаев - 35 498.