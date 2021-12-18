COVID-19 в мире: смертность выросла на 11%

Количество заболевших COVID-19 в мире продолжает расти, только за последнюю неделю зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ отметили, что в целом количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд.
Больше всего инфицирований наблюдается в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихоокеанского региона. Также в Юго-Восточной Азии зафиксирован рост смертности от вируса на 46%.
Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в:
- Индии (513 885, увеличение на 38%),
- Бразилии (505 668, +5%),
- США (444 756, +5%),
- Турции (265 937, +43%),
- Франции (244 607, +4%).
За все время пандемии в Украине заболело 1 784 579 человек, летальных случаев - 35 498.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии