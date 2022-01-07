COVID-19 в мире: с момента существования пандемия унесла жизни более 3,1 млн человек

07:56 26 Апрель Киев, Украина





С начала пандемии в мире заболело коронавирусом 147 801 556 человек.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 122 712 человек, из них 9 924 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers, на утро понедельника в мире зарегистрировано 727 363 новых случая инфицирования коронавирусом С начала пандемии в мире заболело коронавирусом 147 801 556 человек.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 122 712 человек, из них 9 924 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 125,3 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений Побороли болезнь и вылечились 125,3 млн человек.В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 10-ю и 2-ю позицию соответственно.