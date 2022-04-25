COVID-19 в мире: на сегодняшний день полностью вылечились 42 млн человек, умерли - 1 426 841 человек

Согласно официальным данным международного исследовательского центра Worldometers на утро 26 ноября в мире зарегистрировали 609 207 новых случая заболевания COVID-19, смогли справиться с пандемией за весь период ее существования 42 млн. человек.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 60 720 993 случаев инфицирования, из них 609 207 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 426 841 человек, из них 12 007 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 42 млн человек.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина уже находится на 10-й позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – на седьмой. Перед нашим государством оказались Италия, РФ, Германия, Великобритания, Франция и Польша.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 60 720 993 случаев инфицирования, из них 609 207 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 426 841 человек, из них 12 007 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 42 млн человек.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина уже находится на 10-й позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – на седьмой. Перед нашим государством оказались Италия, РФ, Германия, Великобритания, Франция и Польша.
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