COVID-19 в мире. Количество инфицированных превысило 50 млн человек

06:27 09 ноября Киев, Украина

Пандемия продолжает активно завоевывать земной шар. Лидерами по скорости распространения коронавируса по прежнему остаются США, Индия и Бразилия.

На вечер 8 ноября Университет Джонса Хопкинса озвучил очередную рекордную цифру - коронавирусную инфекцию в мире подтвердили у 50 111 147 человек.