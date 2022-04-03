COVID-19 в мире. Количество инфицированных превысило 50 млн человек

Пандемия продолжает активно завоевывать земной шар. Лидерами по скорости распространения коронавируса по прежнему остаются США, Индия и Бразилия.
На вечер 8 ноября Университет Джонса Хопкинса озвучил очередную рекордную цифру - коронавирусную инфекцию в мире подтвердили у 50 111 147 человек.
Всего в мире от коронавирусной инфекции умерло более 1,250 млн человек, выздоровел 32 892 млн пациентов.
Больше всего людей заболели COVID-19 в США — 9 919 224 человека, умерло — 237 408, вылечилось — 3 851 465.
Вторую строчку "антирейтинга" занимает Индия: 8 507 754 больных, 126 121 умерший и 7 868 968 выздоровевших.
На третьем месте расположилась Бразилия, где заболели 5 653 561 человек, умерло 162 269 пациентов, выздоровела 5 138 641 человек.
Четвертое место у России: 1 760 420 заболели, 1 315 928 выздоровели, 30 292 умерли.
Во Франции, Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии количество больных COVID-19 составляет более миллиона человек.
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