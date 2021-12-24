COVID-19 в мире: какие страны открыты для украинских туристов

19:00 24 Декабрь Киев, Украина

В декабре, из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» страны начали ужесточать ограничения на въезд, а некоторые вообще запретили въезд для туристов.

Полностью закрыты
  • Италия (въезд в страну разрешен только по уважительной причине и только определенным категориям. При этом необходимо иметь отрицательный тест на ковид и пройти 10-дневную самоизоляцию);
  • Израиль (въехать в страну украинцы могут только по спецразрешению);
  • Китай;
  • Австралия.
С вакцинацией и тестом
  • Польша (ПЦР или антиген тест должен быть сделан не позднее чем за 24 до пересечения границы;
  • Бельгия (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку):
  • Румыния (необходимо подать онлайн-заявку);
  • Швеция;
  • Швейцария (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку, а по приезде, между 4 и 7 днем, нужно сделать тест на ковид);
  • Франция;
  • Нидерланды;
  • Чехия (необходимо подать онлайн-заявку);
  • Португалия (необходимо подать онлайн-заявку);
  • Австрия (также вместо сертификата о вакцинации принимается справка об выздоровлении. Перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);
  • Великобритания (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);
  • Канада (предварительно необходимо подать онлайн-заявку).
Только с вакцинацией
  • Эстония (при отсутствии Covid-сертификата можно предъявить негативный тест на коронавирус и отбыть 10-дневный карантин);
  • Дания (при отсутствии Covid-сертификата в Данию можно въехать с отрицательным тестом на ковид и пройти 10-дневную самоизоляцию);
  • Германия (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);
  • Латвия (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);
  • Литва (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку. Также Литва впускает туристов, переболевших ковидом и после этого сделавших хотя бы одну прививку);
  • Словакия (предварительно нужно подать онлайн-заявку);
  • Испания (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);
  • США;
  • Норвегия (предварительно нужно подать онлайн-заявку).
Вакцинация или тест
  • Албания (кроме сертификата или теста, в Албанию можно въехать со справкой о перенесенной за последние шесть месяцев болезнью, справка должна быть англоязычной);
  • Кипр (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку. По прибытии на Кипр необходимо сдать тест на ковид в аэропорту Ларнаки, который стоит 15 евро, и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результат теста будет доступен на сайте в течение трех часов);
  • Греция (не позднее чем за сутки до пересечения границы и необходимо подать онлайн-заявку);
  • Египет (при этом страна не признает электронные сертификаты в приложении «Дия», поэтому его необходимо распечатать с портала);
  • Турция (страна также впускает туристов, имеющих справку о перенесенной болезни. За 72 часа до поездки необходимо заполнить онлайн-форму);
  • Хорватия (страна также признает справки о перенесенной болезни и для подтверждения требует положительного теста);
  • Словения;
  • Венгрия (только при пересечении границы через аэропорт. При этом от путешественников требуют либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. Тест на антиген не принимается);
  • Болгария;
  • Черногория.
Отметим, что почти все европейские страны признают только три вакцины, которые прививают в Украине: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna. также въехать можно и с вакциной Johnson&Johnson, которую Украина не использует, но украинцы могли прививаться ею за границей. Китайский препарат CoronaVac признает только Венгрию, Эстонию, Австрию, Испанию, Кипр, Латвию, Словакию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Швейцарию.