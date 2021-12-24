COVID-19 в мире: какие страны открыты для украинских туристов

19:00 24 Декабрь Киев, Украина

В декабре, из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» страны начали ужесточать ограничения на въезд, а некоторые вообще запретили въезд для туристов.



Полностью закрыты

Италия (въезд в страну разрешен только по уважительной причине и только определенным категориям. При этом необходимо иметь отрицательный тест на ковид и пройти 10-дневную самоизоляцию);

Израиль (въехать в страну украинцы могут только по спецразрешению);

Китай;

Австралия.

С вакцинацией и тестом

Польша (ПЦР или антиген тест должен быть сделан не позднее чем за 24 до пересечения границы;

Бельгия (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку):

Румыния (необходимо подать онлайн-заявку);

Швеция;

Швейцария (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку, а по приезде, между 4 и 7 днем, нужно сделать тест на ковид);

Франция;

Нидерланды;

Чехия (необходимо подать онлайн-заявку);

Португалия (необходимо подать онлайн-заявку);

Австрия (также вместо сертификата о вакцинации принимается справка об выздоровлении. Перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);

Великобритания (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);

Канада (предварительно необходимо подать онлайн-заявку).

Только с вакцинацией

Эстония (при отсутствии Covid-сертификата можно предъявить негативный тест на коронавирус и отбыть 10-дневный карантин);

и отбыть 10-дневный карантин); Дания (при отсутствии Covid-сертификата в Данию можно въехать с отрицательным тестом на ковид и пройти 10-дневную самоизоляцию);

Германия (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);

Латвия (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);

Литва (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку. Также Литва впускает туристов, переболевших ковидом и после этого сделавших хотя бы одну прививку);

Словакия (предварительно нужно подать онлайн-заявку);

Испания (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку);

США;

Норвегия (предварительно нужно подать онлайн-заявку).

Вакцинация или тест

Албания (кроме сертификата или теста, в Албанию можно въехать со справкой о перенесенной за последние шесть месяцев болезнью, справка должна быть англоязычной);

Кипр (перед поездкой необходимо подать онлайн-заявку. По прибытии на Кипр необходимо сдать тест на ковид в аэропорту Ларнаки, который стоит 15 евро, и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результат теста будет доступен на сайте в течение трех часов);

Греция (не позднее чем за сутки до пересечения границы и необходимо подать онлайн-заявку);

Египет (при этом страна не признает электронные сертификаты в приложении «Дия», поэтому его необходимо распечатать с портала);

Турция (страна также впускает туристов, имеющих справку о перенесенной болезни. За 72 часа до поездки необходимо заполнить онлайн-форму);

Хорватия (страна также признает справки о перенесенной болезни и для подтверждения требует положительного теста);

Словения;

Венгрия (только при пересечении границы через аэропорт. При этом от путешественников требуют либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. Тест на антиген не принимается);

Болгария;

Черногория.

Отметим, что почти все европейские страны признают только три вакцины, которые прививают в Украине: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna. также въехать можно и с вакциной Johnson&Johnson, которую Украина не использует, но украинцы могли прививаться ею за границей. Китайский препарат CoronaVac признает только Венгрию, Эстонию, Австрию, Испанию, Кипр, Латвию, Словакию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Швейцарию.