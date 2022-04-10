COVID-19 в мире: 45 стран оказались в "красной зоне"

17:37 13 ноября Киев, Украина

Минздрав Украины 13 ноября обновил список стран, со сложной эпидемиологической ситуацией, так в "красную зону" попало 45 стран.

Список стран "красной" и "зеленой" зон сформирован с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс.



В перечень "зеленой" зоны входят 148 стран, в частности: КНР, Германия, Кипр, ОАЭ, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет и Эстония.





В "красном" списке оказалось 45 стран, в том числе: Чехия, Швейцария, Австрия, Словения, Бельгия, Франция, Армения, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Португалия, Венгрия, Болгария, Испания, Словакия, Румыния, США, Великобритания и Швеция.