COVID-19: Украина приближается к критической отметке

12:36 21 октября Киев, Украина

Очередной антирекорд количества новых больных коронавирусом за сутки - зафиксировано 6719 случаев.

21 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 880 105 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 686 пациентов.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



🔺Винницкая область - 8644

🔺Волинская область - 11 367

🔺Днепропетровская область - 11 705

🔺Донецкая область - 7629

🔺Житомирская область - 10634

🔺Закарпатская область - 12 112

🔺Запорожская область - 6784

🔺Ивано-Франковская область - 17 214

🔺Кировоградская область - 1697

🔺г. Киев - 31869 случаев;

🔺Киевская область - 13 419

🔺Львовская область - 25702

🔺Луганская область - 2686

🔺Николаевская область - 6256

🔺Одесская область - 19 957

🔺Полтавская область - 6880

🔺Ровенская область - 16 428

🔺Сумская область - 9509

🔺Тернопильская область - 17 970

🔺Харковская область - 30272

🔺Херсонская область - 2739

🔺Хмельницкая область - 11 56

🔺Черновецкая область - 18 31

🔺Черкасская область - 7314

🔺Чернигивская область - 7164

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 октября в Центр поступило 7 216 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 386 531 сообщение о подозрении на COVID-19.