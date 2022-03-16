COVID-19: Украина приближается к критической отметке

Очередной антирекорд количества новых больных коронавирусом за сутки - зафиксировано 6719 случаев.
21 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 880 105 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 686 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
🔺Винницкая область - 8644
🔺Волинская область - 11 367
🔺Днепропетровская область - 11 705
🔺Донецкая область - 7629
🔺Житомирская область - 10634
🔺Закарпатская область - 12 112
🔺Запорожская область - 6784
🔺Ивано-Франковская область - 17 214
🔺Кировоградская область - 1697
🔺г. Киев - 31869 случаев;
🔺Киевская область - 13 419
🔺Львовская область - 25702
🔺Луганская область - 2686
🔺Николаевская область - 6256
🔺Одесская область - 19 957
🔺Полтавская область - 6880
🔺Ровенская область - 16 428
🔺Сумская область - 9509
🔺Тернопильская область - 17 970
🔺Харковская область - 30272
🔺Херсонская область - 2739
🔺Хмельницкая область - 11 56
🔺Черновецкая область - 18 31
🔺Черкасская область - 7314
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
🔺Винницкая область - 8644
🔺Волинская область - 11 367
🔺Днепропетровская область - 11 705
🔺Донецкая область - 7629
🔺Житомирская область - 10634
🔺Закарпатская область - 12 112
🔺Запорожская область - 6784
🔺Ивано-Франковская область - 17 214
🔺Кировоградская область - 1697
🔺г. Киев - 31869 случаев;
🔺Киевская область - 13 419
🔺Львовская область - 25702
🔺Луганская область - 2686
🔺Николаевская область - 6256
🔺Одесская область - 19 957
🔺Полтавская область - 6880
🔺Ровенская область - 16 428
🔺Сумская область - 9509
🔺Тернопильская область - 17 970
🔺Харковская область - 30272
🔺Херсонская область - 2739
🔺Хмельницкая область - 11 56
🔺Черновецкая область - 18 31
🔺Черкасская область - 7314
🔺Чернигивская область - 7164
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 октября в Центр поступило 7 216 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 386 531 сообщение о подозрении на COVID-19.
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