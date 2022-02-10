COVID-19: Словакия упростила условия въезда в страну

Словакия упростила условия въезда для путешественников из других стран, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Там больше не будут вести списки стран с «высоким риском» заражения COVID-19.
В частности, теперь люди, переболевшие коронавирусом более чем за 180 дней до путешествия, не должны идти на обязательный домашний карантин.
В то же время непривитые туристы должны зарегистрироваться на специальном сайте правительства Словакии (eHranica) по прибытии в страну. Также для невакцинированных путешественников сократили срок карантина с 10 до 5 дней.
Однако самоизоляцию можно прервать после получения отрицательного результата ПЦР-теста, объясняют в пограничной службе.
В Словакию пускают туристов, прививавшихся вакцинами Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Covaxin, Sinopharm и Sinovac (CoronaVac).
В частности, теперь люди, переболевшие коронавирусом более чем за 180 дней до путешествия, не должны идти на обязательный домашний карантин.
В то же время непривитые туристы должны зарегистрироваться на специальном сайте правительства Словакии (eHranica) по прибытии в страну. Также для невакцинированных путешественников сократили срок карантина с 10 до 5 дней.
Однако самоизоляцию можно прервать после получения отрицательного результата ПЦР-теста, объясняют в пограничной службе.
В Словакию пускают туристов, прививавшихся вакцинами Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Covaxin, Sinopharm и Sinovac (CoronaVac).
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