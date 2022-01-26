COVID-19 пошел в наступление: более 3 000 случаев заражения за сутки

Закончились летние путешествия, народ устал от карантинных ограничений. Именно в таких условиях преград для распространения вируса не стало. Как результат – новая волна инфицирования. На этот раз мы имеем следующий антирекорд Украины по заболеваемости. Как сообщили сегодня утром в СНБО, за прошедшие сутки установлено более 3,1 тысячи подтвержденных случаев коронавируса.

С начала пандемии в стране зафиксировано 148 756 больных COVID-19. Из них за последние сутки - 3 144 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 076 человек, из них за сутки - 53.

Выздоровели 67 005 человек, из них 1 128 за последние сутки.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+404), Тернопольской области (+302), Одесской области (+283), Харьковской области (+280), Львовской области (+174).

Напомним, предыдущие два дня суточный прирост новых случаев не превышал 2 600.

Летальность COVID упала почти на треть - Минздрав.