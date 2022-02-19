COVID-19: Израиль отказывается от программы выдачи паспортов Green Pass

15:13 18 Февраль Киев, Украина





Беннет объявил об окончании программы после встречи с представителями здравоохранения. Он сказал, что Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в четверг, что национальная программа цифрового подтверждения вакцинации Green Pass прекращается, поскольку число новых случаев заболевания COVID-19 продолжает снижаться.Беннет объявил об окончании программы после встречи с представителями здравоохранения. Он сказал, что израильская волна "Омикрона" «сломалась» и что вскоре последуют дополнительные сокращения коронавирусных ограничений.

"Хотя ограничения Green Pass уже были значительно сокращены за последние несколько недель, теперь они будут полностью сняты, хотя один аспект — необходимость проведения теста на антиген при входе в дома престарелых — останется", - заявил Беннет.

Программа Green Pass разрешала вход в общественные места полностью вакцинированным людям или тем, кто вылечился от COVID-19.



Министерство здравоохранения Израиля заявило, что, хотя число новых случаев заражения COVID-19 остается высоким, число серьезных случаев неуклонно снижается с момента пика волны "Омикрона" в стране в начале февраля.



