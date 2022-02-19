COVID-19: Израиль отказывается от программы выдачи паспортов Green Pass

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в четверг, что национальная программа цифрового подтверждения вакцинации Green Pass прекращается, поскольку число новых случаев заболевания COVID-19 продолжает снижаться.
Беннет объявил об окончании программы после встречи с представителями здравоохранения. Он сказал, что израильская волна "Омикрона" «сломалась» и что вскоре последуют дополнительные сокращения коронавирусных ограничений.
Беннет объявил об окончании программы после встречи с представителями здравоохранения. Он сказал, что израильская волна "Омикрона" «сломалась» и что вскоре последуют дополнительные сокращения коронавирусных ограничений.
Программа Green Pass разрешала вход в общественные места полностью вакцинированным людям или тем, кто вылечился от COVID-19.
Министерство здравоохранения Израиля заявило, что, хотя число новых случаев заражения COVID-19 остается высоким, число серьезных случаев неуклонно снижается с момента пика волны "Омикрона" в стране в начале февраля.
Министерство здравоохранения Израиля заявило, что, хотя число новых случаев заражения COVID-19 остается высоким, число серьезных случаев неуклонно снижается с момента пика волны "Омикрона" в стране в начале февраля.
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