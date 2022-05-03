COVID-19: из ОАЭ прибыл очередной гуманитарный груз

07:16 03 декабря Киев, Украина

Объединенные Арабские Эмираты продолжают оказывать помощь Украине в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тысяч наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 IgM/IgG и 200 тысяч защитных масок.

Об этом сообщили во время встречи заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Соколовской с женой Посла Объединенных Арабских Эмиратов госпожа Аль-Кааби.



Соколовская поблагодарила ОАЭ за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине. Она отметила, что полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья МЗ Украины, и будут распределять их по регионам, отметили в Офисе.



Отдельно заместитель руководителя Офиса Президента поздравила Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Украине по случаю Национального дня ОАЭ, который отмечали 2 декабря.