COVID-19 и туризм: Таиланд находится на «перепутье» в отношении того, что делать дальше

Экономика Таиланда восстанавливается на фоне глобальной пандемии, но эксперты в области здравоохранения обеспокоены ростом числа случаев заболевания COVID-19.
Сильно полагаясь на международный туризм для стимулирования своей экономики, Таиланд в ноябре отменил требование о карантине для полностью вакцинированных путешественников, но вместе с возобновлением туризма в Таиланде новые случаи заражения COVID-19 также начали ускоряться по всей стране.
Доктор Анан Йонгкаевваттана, вирусолог и исследователь из Национального центра генной инженерии и биотехнологии в Таиланде, сказал, что страна находится на «перепутье» в отношении того, что делать дальше.
Сильно полагаясь на международный туризм для стимулирования своей экономики, Таиланд в ноябре отменил требование о карантине для полностью вакцинированных путешественников, но вместе с возобновлением туризма в Таиланде новые случаи заражения COVID-19 также начали ускоряться по всей стране.
Доктор Анан Йонгкаевваттана, вирусолог и исследователь из Национального центра генной инженерии и биотехнологии в Таиланде, сказал, что страна находится на «перепутье» в отношении того, что делать дальше.
Данные показывают, что вариант омикрон обладает высокой трансмиссивностью, имеет инкубационный период около пяти дней и вызывает менее серьезные симптомы, чем более ранние варианты.
В пятницу в Таиланде был зафиксирован новый дневной рекорд - 24 932 случая.
В прошлом году по всей стране в течение нескольких месяцев действовали строгий комендантский час и социальные ограничения. Однако после
быстрого развертывания вакцинации, меры были смягчены.
Официальные лица заявили в понедельник, что экономика восстановилась в четвертом квартале 2021 года благодаря росту экспорта и возвращению туристов. В годовом исчислении экономика Таиланда выросла на 1,9% , чему способствовала поздняя волна туризма. С ноября его посетило около 500 000 человек.
Однако, по словам Стюарта Макдональда, основателя путеводителя Travelfish.org, из-за быстрого роста заболеваемости в стране иностранные туристы могут дважды подумать, прежде чем въезжать.
Власти Таиланда несколько раз меняли требования к въезду для туристов в последние месяцы, в том числе приостанавливали свой план Test & Go в декабре из-за роста числа случаев заражения омикронами.
В среду правительство Таиланда внесло дополнительные изменения в план, позволив полностью вакцинированным посетителям пропустить период карантина, который требуется для невакцинированных прибывающих по воздуху.
С 1 марта при въезде в страну полностью вакцинированным прибывающим теперь требуется сдать только один ПЦР-тест вместо двух. Затем путешественники должны ждать своих результатов до 24 часов в одобренном для здоровья отеле, прежде чем им будет разрешено путешествовать в другом месте. Посетители также должны пройти самостоятельный экспресс-тест на антиген на пятый день.
Туризм имеет решающее значение для тайской экономики. По данным Банка Таиланда , в 2019 году на туризм приходилось примерно 11% валового внутреннего продукта Таиланда, и около 20% тайцев были заняты в туризме .
Туристические предприятия ранее просили правительство ослабить ограничения на въезд .
Власти недавно исключили любые неизбежные новые ограничения, включая изоляцию, несмотря на то, что недавно уровень предупреждения о COVID-19 в стране был повышен до уровня 4, второго по величине уровня. Маски по-прежнему требуются в общественных местах, в то время как людям рекомендуется работать из дома, отменять несущественные поездки и избегать больших собраний.
По словам Правита Рожанапрука из таиландского новостного сайта Khaosod English, теперь Таиланд должен сосредоточиться на плане выживания с вирусом .
В среду правительство Таиланда внесло дополнительные изменения в план, позволив полностью вакцинированным посетителям пропустить период карантина, который требуется для невакцинированных прибывающих по воздуху.
С 1 марта при въезде в страну полностью вакцинированным прибывающим теперь требуется сдать только один ПЦР-тест вместо двух. Затем путешественники должны ждать своих результатов до 24 часов в одобренном для здоровья отеле, прежде чем им будет разрешено путешествовать в другом месте. Посетители также должны пройти самостоятельный экспресс-тест на антиген на пятый день.
Туризм имеет решающее значение для тайской экономики. По данным Банка Таиланда , в 2019 году на туризм приходилось примерно 11% валового внутреннего продукта Таиланда, и около 20% тайцев были заняты в туризме .
Туристические предприятия ранее просили правительство ослабить ограничения на въезд .
Власти недавно исключили любые неизбежные новые ограничения, включая изоляцию, несмотря на то, что недавно уровень предупреждения о COVID-19 в стране был повышен до уровня 4, второго по величине уровня. Маски по-прежнему требуются в общественных местах, в то время как людям рекомендуется работать из дома, отменять несущественные поездки и избегать больших собраний.
По словам Правита Рожанапрука из таиландского новостного сайта Khaosod English, теперь Таиланд должен сосредоточиться на плане выживания с вирусом .
В прошлом месяце представители здравоохранения начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. По данным Министерства здравоохранения Таиланда, в эту возрастную группу входят 5 миллионов детей в Таиланде.
Но Джонгкаевваттана все же выразил свою озабоченность: «Я очень обеспокоен растущим числом инфицированных и заболевших детей. Эти дети не привиты, и они более подвержены заражению омикронной инфекцией, чем полностью привитые взрослые».
Глава Центра передового опыта в области клинической вирусологии Бангкокского университета Чулалонгкорн д-р Йонг Поовораван предупредил, что в Таиланде вскоре может быть 100 000 человек с положительным результатом теста в день.
Джонгкаевваттана считает, что можно сделать больше для снижения риска заражения.
По его словам, увеличение ежедневной смертности может вынудить правительство к дальнейшим действиям.
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