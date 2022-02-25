COVID-19 и туризм: Таиланд находится на «перепутье» в отношении того, что делать дальше

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Сильно полагаясь на международный туризм для стимулирования своей экономики, Таиланд в ноябре отменил требование о карантине для полностью вакцинированных путешественников, но вместе с возобновлением туризма в Таиланде новые случаи заражения COVID-19 также начали ускоряться по всей стране.



Доктор Анан Йонгкаевваттана, вирусолог и исследователь из Национального центра генной инженерии и биотехнологии в Таиланде, сказал, что страна находится на «перепутье» в отношении того, что делать дальше. Экономика Таиланда восстанавливается на фоне глобальной пандемии, но эксперты в области здравоохранения обеспокоены ростом числа случаев заболевания COVID-19 Сильно полагаясь на международный туризм для стимулирования своей экономики, Таиланд в ноябре отменил требование о карантине для полностью вакцинированных путешественников, но вместе с возобновлением туризма в Таиланде новые случаи заражения COVID-19 также начали ускоряться по всей стране.Доктор Анан Йонгкаевваттана, вирусолог и исследователь из Национального центра генной инженерии и биотехнологии в Таиланде, сказал, что страна находится на «перепутье» в отношении того, что делать дальше.

«Мы наблюдаем рост числа омикронных случаев — очень быстрый. Вопрос должен заключаться в том, как быстро он замедлится… это могут быть дни, недели или даже месяцы», — сказал он.

«На мой взгляд, сейчас мы находимся на распутье. Число случаев растет, но многие врачи говорят, что большинство из них по-прежнему считаются легкими по сравнению с дельта-волной», — добавил он.

Данные показывают, что вариант омикрон обладает высокой трансмиссивностью, имеет инкубационный период около пяти дней и вызывает менее серьезные симптомы, чем более ранние варианты.



В пятницу в Таиланде был зафиксирован новый дневной рекорд - 24 932 случая.



В прошлом году по всей стране в течение нескольких месяцев действовали строгий комендантский час и социальные ограничения. Однако после

быстрого развертывания вакцинации, меры были смягчены.

Официальные лица заявили в понедельник, что экономика восстановилась в четвертом квартале 2021 года благодаря росту экспорта и возвращению туристов. В годовом исчислении экономика Таиланда выросла на 1,9% , чему способствовала поздняя волна туризма. С ноября его посетило около 500 000 человек.



Однако, по словам Стюарта Макдональда, основателя путеводителя Travelfish.org, из-за быстрого роста заболеваемости в стране иностранные туристы могут дважды подумать, прежде чем въезжать.

«Должно ли это беспокоить туристов? Я бы сказал да. Это быстро меняющаяся ситуация, и тайская администрация имеет опыт отсеивания и изменения правил в ситуативной форме, в короткие сроки, и не всегда в манере, четко продиктованной заботой об общественном здравоохранении», — сказал Макдональд.

Власти Таиланда несколько раз меняли требования к въезду для туристов в последние месяцы, в том числе приостанавливали свой план Test & Go в декабре из-за роста числа случаев заражения омикронами.



В среду правительство Таиланда внесло дополнительные изменения в план, позволив полностью вакцинированным посетителям пропустить период карантина, который требуется для невакцинированных прибывающих по воздуху.



С 1 марта при въезде в страну полностью вакцинированным прибывающим теперь требуется сдать только один ПЦР-тест вместо двух. Затем путешественники должны ждать своих результатов до 24 часов в одобренном для здоровья отеле, прежде чем им будет разрешено путешествовать в другом месте. Посетители также должны пройти самостоятельный экспресс-тест на антиген на пятый день.



Туризм имеет решающее значение для тайской экономики. По данным Банка Таиланда , в 2019 году на туризм приходилось примерно 11% валового внутреннего продукта Таиланда, и около 20% тайцев были заняты в туризме .



Туристические предприятия ранее просили правительство ослабить ограничения на въезд .



Власти недавно исключили любые неизбежные новые ограничения, включая изоляцию, несмотря на то, что недавно уровень предупреждения о COVID-19 в стране был повышен до уровня 4, второго по величине уровня. Маски по-прежнему требуются в общественных местах, в то время как людям рекомендуется работать из дома, отменять несущественные поездки и избегать больших собраний.



По словам Правита Рожанапрука из таиландского новостного сайта Khaosod English, теперь Таиланд должен сосредоточиться на плане выживания с вирусом .

«Правительство не может позволить себе ввести еще одну полуизоляцию, поскольку за последние два года оно потратило много денег на устранение и сдерживание COVID-19. Это колеблется, потому что дальнейшие ограничения негативно повлияют на последнюю схему Test & Go для прибывающих из-за рубежа и еще больше навредят туризму и смежным отраслям. Увеличение масштабов вакцинации — это путь вперед, поскольку сейчас у правительства достаточно вакцин для ревакцинации. Дети станут особой целевой группой в ближайшие недели, но некоторые родители все еще сопротивляются этому. Пришло время сосредоточиться на нормализации сосуществования с COVID-19», - сказал Рожанапрука.

В прошлом месяце представители здравоохранения начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. По данным Министерства здравоохранения Таиланда, в эту возрастную группу входят 5 миллионов детей в Таиланде.



Но Джонгкаевваттана все же выразил свою озабоченность: «Я очень обеспокоен растущим числом инфицированных и заболевших детей. Эти дети не привиты, и они более подвержены заражению омикронной инфекцией, чем полностью привитые взрослые».



Глава Центра передового опыта в области клинической вирусологии Бангкокского университета Чулалонгкорн д-р Йонг Поовораван предупредил, что в Таиланде вскоре может быть 100 000 человек с положительным результатом теста в день.



Джонгкаевваттана считает, что можно сделать больше для снижения риска заражения.

«Я верю в использование технологий, которые помогут вакцине замедлить распространение вируса. Я предлагаю правительству предоставить тестовые наборы людям, чтобы они могли контролировать свой риск. Необходимо подчеркнуть использование масок в общественных местах и запретить деятельность, способствующую распространению вируса», - сказал Джонгкаевваттана.

По его словам, увеличение ежедневной смертности может вынудить правительство к дальнейшим действиям.





