15 млн человек были инфицированы коронавирусом в мире

22:06 22 Июль Киев, Украина

Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здоровья (ВОЗ), число диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило более 15 млн человек по всему миру.

Как сообщают в Исследовательском Центре при Университете Джонса Хопкинса.

В связи с распространением коронавируса, в мире на 21:20 зафиксировали 15016440 случаев заболевания.

Статистика по странам:

Первое место удерживает США с 3925025 зараженных,

Бразилия – 2159654,

Индия – 1193078,

Россия – 787846,

Южная Африка – 381798.

С начала пандемии от заболевания в мире скончались 618001 пациент:

США – 142 401,

Бразилии – 81 487,

Великобритании - 45 586,

Мексике – 40 400,

Италии 35 082.

Общее число выздоровевших насчитывает 8528983 человека.