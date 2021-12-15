15 млн человек были инфицированы коронавирусом в мире

Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здоровья (ВОЗ), число диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило более 15 млн человек по всему миру.
Как сообщают в Исследовательском Центре при Университете Джонса Хопкинса.
В связи с распространением коронавируса, в мире на 21:20 зафиксировали 15016440 случаев заболевания.
Статистика по странам:
Первое место удерживает США с 3925025 зараженных,
Бразилия – 2159654,
Индия – 1193078,
Россия – 787846,
Южная Африка – 381798.
С начала пандемии от заболевания в мире скончались 618001 пациент:
США – 142 401,
Бразилии – 81 487,
Великобритании - 45 586,
Мексике – 40 400,
Италии 35 082.
Общее число выздоровевших насчитывает 8528983 человека.
В Украине уже более 60 тысяч выявленных случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки болезнь подтвердили еще у 829 человек. Лидерами по количеству зараженных остается город Киев и Львовская область.
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