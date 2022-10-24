18:43 21 октября Киев, Украина

Все эти вещи и баран вдобавок являются эквивалентом жизни или здоровья одного могилизированного россиянина. Не все вместе, нет! Потому что это было бы слишком много за «тушку» оккупанта. Каждая вещь отдельно (и баран) – это бонус семьям «новобранцев» в разных городах «великой россии».

«С плохой овцы – хоть шерсти лоскуток!». Чего-чего, а таких «плохих овец» на россии оказалось очень много. Интересная викторина под названием «Сдай военкому свекра (отчима, брата, мужа, отца) и получи подарок!» прокатилась по русским просторам, давая возможность хоть как-то улучшить состояние русского «скрепного семейного устройства».

Интересно, с каким настроением отправляется на войну насильственно «призванный» мужчина, зная, что смену кроссовок на берцы обеспечила ему собственная жена в надежде получить бонус от власти и возможность чаще дарить свою «улыбку» соседу «ване», так метко посещавшему ее, когда будущего «защитника» не было дома? Теперь – «свобода!!!». Да еще с «овощным набором» или билетом в зоопарк. «Мечты сбываются!»

Еще более интересен тот факт, что «русские» женщины, похоже, абсолютно уверены, что отправить в военкомат/сдыхаться собственного мужчину/любое лицо мужского пола – это билет в один конец. Никому из них даже не приходит в голову, что тот, кого они наконец «сдыхались», может вернуться домой и открутить голову такому «морозовому павлику» в юбке. Россиянки настолько верят в убийственную для оккупанта мощь Вооруженных Сил Украины, что вариант возвращения домой «эквивалентов 10 кубов дров» не рассматривают.

Единственный выход для таких «воинов» – сдаться в плен. Официально. Без всяких там «взятый в бою». Сдался – и сразу личные бонусы: тепло, кормят, туалет в помещении, вода из крана чистая! А главное – те, кто тебя вытолкнул из дома ничего не получат! Ни дров, ни билетов, ни «гробовых» на «ладу».

И главный бонус для такого «воина» – ты останешься живым! И вернешься домой! Туда, где тебя никто не ждет! Как снег на голову! И сможешь рассказать своим родным о том, где ты видел их всех, скопом, вместе с такой страной, которая с радостью обменивает жизнь своих собственных сыновей на билет в зоопарк! Тем более что в «зоопарк» уже давно превратилась вся путинская «рассея»!