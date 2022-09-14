Жертвы лоботомии

Посмотрев на просторах интернета выступление Андрея Исаева, заместителя руководителя фракции ЕР, в очередной раз понимаешь, что лексикон нормального цивилизованного и воспитанного человека не содержит тех слов, которые даже не то что напрашиваются, а просто рвутся из горла.
Внешне тоже человек, Андрей Исаев, на двух ногах, с двумя руками, не покрытый обезьяньей шерстью, говорит такое, что не оставляет никаких сомнений в его психическом состоянии. Больной! На всю свою больную голову. Или же настолько цинично лживый, что уже давно пересек границу между нормальным хотя бы отчасти психологическим состоянием и откровенной психиатрической патологией.
Успехи ВСУ последних дней настолько поразили Россию на всех социальных уровнях, что одни не знают уже куда бежать (жители приграничных с Украиной областей), другие не понимают о чем и как им врать (скабеевы, симоняны и другие киселевы), третьи готовы бежать договариваться на любых условиях об окончании войны, потому что понимают, что следующая остановка на маршруте ВСУ – ростов. Только бункерный затих, потому что никакая «хорошая мина» не спасает при такой «игре». Единственное, что ему осталось, это вести жалкие разговоры о необходимости «прекратить кровопролитие», потому что, по его словам, «это не кино». Конечно – «не кино»! Победы Украины, хотя пока и не тотальные, но уже сокрушительные для оккупантов – это реальность.
Наблюдая за рупорами кремля и сменой публичной риторики, становится понятным, что россия «сходила под себя не снимая белья». Пожалуй, впервые за всю современную историю. Причем «по большому». И пытаясь скрыть свое унижение и растерянность начинает придумывать такие сказки, даже превосходящие весь предыдущий бред.
Мы, украинцы, уже даже привыкли к тому, что «спецоперация – это превентивный предупредительный ответный удар на украинскую угрозу». Но то, что «нос» в студии ньюс ван исаев (прическа, очки, триколор на лацкане, эмоциональные движения…) не лезет уже ни в какие ворота. Андрюша поражен и возмущен «войной, которую начала Украина с целью уничтожения России». Не больше и не меньше.
Глядя на этот фарс, постоянно ожидал выхода медицинской сестры с лекарством и стаканом воды. Либо врача с электрошоком, либо санитаров с смирительной рубашкой. Не дождался. К сожалению, не вышла ни сестра, ни врач, ни санитары. Никто не захотел помочь больному головой человеку. Да и всей студии, которая, наверное, тоже больна, потому что позволила нести такую ахинею лживому безумцу.
Откровенно радует тот факт, что в россии – психиатрической колонии строгого режима – начали появляться те, кто сберег разум. «Отречение престола» от путина требуют все больше российских муниципальных депутатов. Свои подписи под петицией с таким призывом поставили представители 35 муниципалитетов Москвы, Петербурга и других городов России.
Это начало. Первая «ласточка» понимания россиянами реалий настоящего, страшных и губительных для России. К сожалению, количество потерявших разум в огромной российской «студии» намного превосходит возможности любой социальной медицины, которой сейчас откровенно не хватает «врачей», «сестер» и «санитаров». Но украинцы мощно выбивают почву из-под ног кремлевского режима. И, наконец, простым российским зрителям надоест наблюдать за выступлениями безумных клоунов, неизлечимо больных после путинской лоботомии.
Внешне тоже человек, Андрей Исаев, на двух ногах, с двумя руками, не покрытый обезьяньей шерстью, говорит такое, что не оставляет никаких сомнений в его психическом состоянии. Больной! На всю свою больную голову. Или же настолько цинично лживый, что уже давно пересек границу между нормальным хотя бы отчасти психологическим состоянием и откровенной психиатрической патологией.
Успехи ВСУ последних дней настолько поразили Россию на всех социальных уровнях, что одни не знают уже куда бежать (жители приграничных с Украиной областей), другие не понимают о чем и как им врать (скабеевы, симоняны и другие киселевы), третьи готовы бежать договариваться на любых условиях об окончании войны, потому что понимают, что следующая остановка на маршруте ВСУ – ростов. Только бункерный затих, потому что никакая «хорошая мина» не спасает при такой «игре». Единственное, что ему осталось, это вести жалкие разговоры о необходимости «прекратить кровопролитие», потому что, по его словам, «это не кино». Конечно – «не кино»! Победы Украины, хотя пока и не тотальные, но уже сокрушительные для оккупантов – это реальность.
Наблюдая за рупорами кремля и сменой публичной риторики, становится понятным, что россия «сходила под себя не снимая белья». Пожалуй, впервые за всю современную историю. Причем «по большому». И пытаясь скрыть свое унижение и растерянность начинает придумывать такие сказки, даже превосходящие весь предыдущий бред.
Мы, украинцы, уже даже привыкли к тому, что «спецоперация – это превентивный предупредительный ответный удар на украинскую угрозу». Но то, что «нос» в студии ньюс ван исаев (прическа, очки, триколор на лацкане, эмоциональные движения…) не лезет уже ни в какие ворота. Андрюша поражен и возмущен «войной, которую начала Украина с целью уничтожения России». Не больше и не меньше.
Глядя на этот фарс, постоянно ожидал выхода медицинской сестры с лекарством и стаканом воды. Либо врача с электрошоком, либо санитаров с смирительной рубашкой. Не дождался. К сожалению, не вышла ни сестра, ни врач, ни санитары. Никто не захотел помочь больному головой человеку. Да и всей студии, которая, наверное, тоже больна, потому что позволила нести такую ахинею лживому безумцу.
Откровенно радует тот факт, что в россии – психиатрической колонии строгого режима – начали появляться те, кто сберег разум. «Отречение престола» от путина требуют все больше российских муниципальных депутатов. Свои подписи под петицией с таким призывом поставили представители 35 муниципалитетов Москвы, Петербурга и других городов России.
Это начало. Первая «ласточка» понимания россиянами реалий настоящего, страшных и губительных для России. К сожалению, количество потерявших разум в огромной российской «студии» намного превосходит возможности любой социальной медицины, которой сейчас откровенно не хватает «врачей», «сестер» и «санитаров». Но украинцы мощно выбивают почву из-под ног кремлевского режима. И, наконец, простым российским зрителям надоест наблюдать за выступлениями безумных клоунов, неизлечимо больных после путинской лоботомии.
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