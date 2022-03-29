«Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы».

К сожалению, гениальная фраза Кисы Воробьянинова касается будущего не депутатов Госдумы, а простых рядовых граждан России, которые либо уже потеряли работу и вынуждены попрошайничать, либо вскоре ее потеряют.

Безработица – вполне объективное следствие жестких экономических санкций, введенных Западом против страны-агрессора. Forbes считает, что к концу года работу в России могут потерять более 600 тысяч человек. Но официальные данные только статистика.

Многие предприятия будут формально сохранять численность штатов, но по факту будут сводить зарплаты работников до минимума или вовсе ее будут лишать, отправлять людей в неоплачиваемые отпуска, переводить на полставки.

Иностранные компании, прервавшие свое сотрудничество с Россией и покинувшие «ячейку зла», практически являлись крупнейшими ее негосударственными работодателями. Лишь только зарубежные торговые сети и рестораны, заявившие об уходе из России, обеспечивали работой более 200 тысяч человек по всей стране.

Из 62 тыс. работников в 850 ресторанах McDonald's работу потеряли около 77%, или 48 тыс. человек. Это касается собственных точек сети. Кроме того, у бренда более 160 поставщиков, которые создали более 100 тыс. рабочих мест — их судьба пока еще под вопросом.

Starbucks приостановила деятельность в России полностью, включая работу кафе и отгрузку продукции. Это 2 тысячи работников.

IT-компания EPAM Systems прекратила сервис клиентов в России. Без работы более 8900 человек.

Полностью сворачивает российский бизнес и Deutsche Bank, персонал которого в России, по данным Guardian, насчитывает около 1700 человек.

Шведская IKEA на три месяца закрыла все российские магазины, за исключением 14 торговых центров Mega, и платит своим 15 тысячам работников заработную плату.

Так поступили многие западные компании. Но все это временно… Платить до бесконечности людям за простой не будут. Что потом?

Международные санкции и экономический крах не оставляют надежды на стабильную заработную плату дальнобойщикам, морякам, летчикам. Причинами являются многочисленные сбои в логистических цепочках, разрыв контрактов на перевозку различных товаров, отмена полетов за границу и внутри страны, опять же отказ западных компаний от работы на территории России.

Российская автомобильная промышленность, которая либо имела иностранных владельцев, либо строила «чисто российские автомобили» из западных комплектующих, вынуждена сокращать производство, либо полностью закрывать свои предприятия. Только один КамАЗ может потерять 40% от объемов производства и сократить более 15 тысяч рабочих из-за нехватки комплектующих.

Уж говорить о работниках разнообразных сервисов и индустрии развлечений, которая массово теряет свою клиентуру. Не до жира! Если у большинства не хватит средств для обеспечения жизненно необходимого минимума, то о каких развлечениях или украшениях может идти речь!

Кроме того, становится очень тяжело найти работу. Свободных вакансий становится все меньше. База вакансий и предложений HH.ru сократилась на 122195 позиций. Конкуренция же – растет. И это все пока только начало, только приближение того дна, на котором окажется Россия в расплату за собственные преступления.

Поэтому фраза «Мосье, же не манж па сис жур» может очень скоро прийти на замену призыву «Можем повторить», именно с которого и началось падение России в бездну.